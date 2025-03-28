Из Тюменской области по решению суда выдворили 1 500 мигрантов

Мигранты уезжают домой не по своей воле
За 2024 год по решению суда из Тюменской области депортировали 1 500 мигрантов. Об этом на своем сайте сообщает областная служба судебных приставов.
«Иностранных граждан, нарушивших правила въезда, режима пребывания или проживания в России, выдворено из Тюменской области по итогам 2024 года 1 500 человек», — сообщили в ведомстве. Отправки мигрантов на родину осуществляются на регулярной основе.
Недавно из Тюменской области домой были отправлены десять граждан Таджикистана. Они уехали из Тюмени по решению суда.
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