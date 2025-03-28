Из Тюменской области по решению суда выдворили 1 500 мигрантов

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Мигранты уезжают домой не по своей воле
Мигранты уезжают домой не по своей воле Фото:

За 2024 год по решению суда из Тюменской области депортировали 1 500 мигрантов. Об этом на своем сайте сообщает областная служба судебных приставов.

«Иностранных граждан, нарушивших правила въезда, режима пребывания или проживания в России, выдворено из Тюменской области по итогам 2024 года 1 500 человек», — сообщили в ведомстве. Отправки мигрантов на родину осуществляются на регулярной основе.

Недавно из Тюменской области домой были отправлены десять граждан Таджикистана. Они уехали из Тюмени по решению суда.

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За 2024 год по решению суда из Тюменской области депортировали 1 500 мигрантов. Об этом на своем сайте сообщает областная служба судебных приставов. «Иностранных граждан, нарушивших правила въезда, режима пребывания или проживания в России, выдворено из Тюменской области по итогам 2024 года 1 500 человек», — сообщили в ведомстве. Отправки мигрантов на родину осуществляются на регулярной основе. Недавно из Тюменской области домой были отправлены десять граждан Таджикистана. Они уехали из Тюмени по решению суда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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