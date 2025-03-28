Зеленский заявил, что не считает военную помощь США долгом Украины

Лидер Украины Владимир Зеленский официально объявил, что Украина не рассматривает военную помощь от США как долг. Такое заявление было сделано вслед за предъявлением Киеву новой версии соглашения о добыче полезных ископаемых, которое, по мнению Зеленского, значительно отличается от ранее предложенных документов.
«Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим», — отметил Зеленский, комментируя природу оказанной военной помощи. Информацию приводит «Лента.ру». Отдельно подчеркивается, что такая позиция украинского лидера может быть важным сигналом в рамках переговоров с международными партнерами по вопросам безопасности и экономического взаимодействия страны.
Ранее финансовая поддержка США для Украины вызывала критику со стороны американских политиков, в частности, экс-президента Дональда Трампа, который утверждал, что Украина получала значительные суммы денег от США без должной благодарности и адекватного взаимодействия в сфере мирных переговоров и обмена разведывательной информацией. Эти заявления создали предпосылки для пересмотра условий взаимодействия между странами, включая новые соглашения по добыче полезных ископаемых.
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