Зеленский заявил, что не считает военную помощь США долгом Украины

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Зеленский отказывается подписывать соглашение об ископаемых с США
Зеленский отказывается подписывать соглашение об ископаемых с США Фото:

Лидер Украины Владимир Зеленский официально объявил, что Украина не рассматривает военную помощь от США как долг. Такое заявление было сделано вслед за предъявлением Киеву новой версии соглашения о добыче полезных ископаемых, которое, по мнению Зеленского, значительно отличается от ранее предложенных документов.

«Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим», — отметил Зеленский, комментируя природу оказанной военной помощи. Информацию приводит «Лента.ру». Отдельно подчеркивается, что такая позиция украинского лидера может быть важным сигналом в рамках переговоров с международными партнерами по вопросам безопасности и экономического взаимодействия страны.

Ранее финансовая поддержка США для Украины вызывала критику со стороны американских политиков, в частности, экс-президента Дональда Трампа, который утверждал, что Украина получала значительные суммы денег от США без должной благодарности и адекватного взаимодействия в сфере мирных переговоров и обмена разведывательной информацией. Эти заявления создали предпосылки для пересмотра условий взаимодействия между странами, включая новые соглашения по добыче полезных ископаемых.

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Лидер Украины Владимир Зеленский официально объявил, что Украина не рассматривает военную помощь от США как долг. Такое заявление было сделано вслед за предъявлением Киеву новой версии соглашения о добыче полезных ископаемых, которое, по мнению Зеленского, значительно отличается от ранее предложенных документов. «Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим», — отметил Зеленский, комментируя природу оказанной военной помощи. Информацию приводит «Лента.ру». Отдельно подчеркивается, что такая позиция украинского лидера может быть важным сигналом в рамках переговоров с международными партнерами по вопросам безопасности и экономического взаимодействия страны. Ранее финансовая поддержка США для Украины вызывала критику со стороны американских политиков, в частности, экс-президента Дональда Трампа, который утверждал, что Украина получала значительные суммы денег от США без должной благодарности и адекватного взаимодействия в сфере мирных переговоров и обмена разведывательной информацией. Эти заявления создали предпосылки для пересмотра условий взаимодействия между странами, включая новые соглашения по добыче полезных ископаемых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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