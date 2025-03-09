Трамп рассказал, как Зеленский отбирал деньги у США

Президент Украины Владимир Зеленский получал финансовую поддержку от США так просто, как можно забрать у ребенка конфеты. Об этом сообщил лидер США Дональд Трамп.
«Он (Зеленский— прим. URA.RU) брал деньги у этой страны (США — прим. URA.RU) при Байдене, как конфетки у ребенка...» — заявил американский лидер в интервью телеканалу Fox News. Он подчеркнул, что для Зеленского совершать эти действия было очень просто.
По словам Трампа, украинский лидер не выразил благодарности за оказанную поддержку. Он отметил, что США предоставили Украине около 350 миллиардов долларов.
Ранее Трамп выступил перед сторонниками с заявлением, что договоренности между Вашингтоном и Киевом о поставках полезных ископаемых не будет достаточно для восстановления помощи и обмена разведывательной информацией, сообщает NBC. Трамп требует от Зеленского изменить подход к мирным переговорам, передает «Национальная служба новостей».
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