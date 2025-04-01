Мать убитой петербургской школьницы хочет построить храм в память о дочери

Спустя почти два года, мать убитой в Петербурге девочки Олеся Румянцева решила построить православный храм в память о своей дочери. Она поделилась своими планами с Neva.Today и начала активную подготовку к реализации этого проекта. В 2023 году у реки Каменки 13-летнюю Василису убили подростки.
«Процесс может занять от нескольких лет до десятилетий, в зависимости от финансирования, согласований и сложности проекта», — рассказала в telegram-канале мать Василисы. Она рассказала о сложностях, связанных с процессом строительства храма. Необходимо пройти несколько этапов: от получения благословения от Русской Православной Церкви до сбора средств и непосредственного строительства.
Инициатива Олеси нашла широкий отклик в обществе. Благодаря поддержке подписчиков и блогеров, удалось собрать значительную часть необходимых средств. Женщина выразила желание построить храм возле поселка Ковалево, где находится кладбище, на котором похоронена ее дочь Василиса. В дополнение к строительству храма, Олеся также ведет борьбу за справедливость в судебном процессе, связанном с убийством ее дочери. Она обратилась к главе Следственного комитета РФ с просьбой пересмотреть приговоры подросткам, считая, что назначенные сроки недостаточно строги.
Ужасающее преступление произошло 30 апреля 2023 года, когда 16-летний блогер вместе со своей 15-летней знакомой устроили ловушку для 13-летней Василисы, пригласив ее на пикник в лесополосу около реки Каменка, неподалеку от Парашютной улицы. Они назначили встречу на вечернее время, и перед прибытием девочки подготовили место для ее захоронения, выкопав яму. Преступление было совершено с особой жестокостью: в то время как Василиса отвечала на вопросы 15-летней девушки в рамках фиктивного интервью, которое та записывала на видео, 16-летний юноша подкрался к ней сзади и нанес несколько ударов молотком. После совершения преступления подростки еще некоторое время поддерживали связь с матерью Василисы, используя ее телефон и притворяясь, что девочка самостоятельно покинула дом. Суд Петербурга вынес приговор участникам убийства. 17-летнему блогеру было назначено семь лет лишения свободы, а его 16-летней подруге — шесть лет в воспитательной колонии.
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