Почему Россия настаивает на своих жестких условиях по Украине
Президент РФ Владимир Путин настаивает на демилитаризации и денацификации Украины
России нужен долгосрочный мир с Украиной, а не шаткое перемирие, как это произошло в случае с войной в Газе, когда достигнутые договоренности были нарушены Израилем. Как объяснил в интервью URA.RU руководитель Центра региональных аспектов военной политики США Института США и Канады Владимир Батюк, в мирном договоре необходимо четко прописать все условия.
«На украинской стороне найдется немало людей, которые скажут, что соглашение — это национальное предательство, что Украина должна вернуться не просто к границам 1991 года, а пойти еще и дальше, чуть ли не до Москвы, что любой другой исход конфликта — это просто ужасная зрада (измена, — ред.), а поэтому истинные украинские патриоты должны брать в руки оружие и идти воевать. Чтобы таких инцидентов на Украине не было, должны быть международные наблюдатели с соответствующими полномочиями, которые будут решительно пресекать такого рода акции», — объяснил Батюк
Цели специальной военной операции президент РФ Владимир Путин озвучил 24 февраля 2022 года. Глава государства неоднократно говорил, что они остаются неизменными. Кроме того, в ходе мирных переговоров Россия сохраняет свои требования о демилитаризации и денацификации Украины.
