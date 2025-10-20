Почему Россия настаивает на своих жестких условиях по Украине

России нужен долгосрочный мир с Украиной, а не шаткое перемирие, как это произошло в случае с войной в Газе, когда достигнутые договоренности были нарушены Израилем. Как объяснил в интервью URA.RU руководитель Центра региональных аспектов военной политики США Института США и Канады Владимир Батюк, в мирном договоре необходимо четко прописать все условия.

«На украинской стороне найдется немало людей, которые скажут, что соглашение — это национальное предательство, что Украина должна вернуться не просто к границам 1991 года, а пойти еще и дальше, чуть ли не до Москвы, что любой другой исход конфликта — это просто ужасная зрада (измена, — ред.), а поэтому истинные украинские патриоты должны брать в руки оружие и идти воевать. Чтобы таких инцидентов на Украине не было, должны быть международные наблюдатели с соответствующими полномочиями, которые будут решительно пресекать такого рода акции», — объяснил Батюк