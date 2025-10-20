Логотип РИА URA.RU
В мире

Политолог: подпись Трампа под договором по Украине — еще не гарантия мира

Политолог: подпись Трампа под договором по Украине - еще не гарантия мира
20 октября 2025 в 18:53
Президент США Дональд Трамп должен подписать гарантии безопасности для России, но это не значит, что его сменщик будет их исполнять

Фото: Official White House / Tia Dufour

Подпись президента США Дональда Трампа под мирным соглашением по Украине желательна. Но она не является гарантией того, что следующий президент Соединенных Штатов будет придерживаться достигнутых договоренностей, сказал в интервью URA.RU руководитель Центра региональных аспектов военной политики США Института США и Канады Владимир Батюк.

«Под мирным соглашением очень желательна была бы, конечно, подпись американского президента. Но в Соединенных Штатах существует своя политическая традиция: президент, которого изберут после Трампа, не будет иметь никаких конкретных политических обязательств относительно выполнения тех договоренностей, которые взял (или возьмет) на себя Трамп. Новый президент, который придет к власти в США через три года, может заявить все что угодно по поводу этих соглашений, и либо соблюдать их, либо не соблюдать. Это сильно усложняет процесс, поэтому работа над текстом соглашения предстоит очень серьезная», — полагает Батюк.

Во время телефонного разговора 16 октября президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорились вновь встретиться для обсуждения процесса урегулирования украинского конфликта. Местом саммита на этот раз выбрана Венгрия. Дата встречи в Будапеште пока не определена.

