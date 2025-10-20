Политолог: подпись Трампа под договором по Украине — еще не гарантия мира

Подпись президента США Дональда Трампа под мирным соглашением по Украине желательна. Но она не является гарантией того, что следующий президент Соединенных Штатов будет придерживаться достигнутых договоренностей, сказал в интервью URA.RU руководитель Центра региональных аспектов военной политики США Института США и Канады Владимир Батюк.

«Под мирным соглашением очень желательна была бы, конечно, подпись американского президента. Но в Соединенных Штатах существует своя политическая традиция: президент, которого изберут после Трампа, не будет иметь никаких конкретных политических обязательств относительно выполнения тех договоренностей, которые взял (или возьмет) на себя Трамп. Новый президент, который придет к власти в США через три года, может заявить все что угодно по поводу этих соглашений, и либо соблюдать их, либо не соблюдать. Это сильно усложняет процесс, поэтому работа над текстом соглашения предстоит очень серьезная», — полагает Батюк.