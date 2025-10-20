Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Раскрыты некоторые детали будущего саммита Путина и Трампа в Будапеште

Путин и Трамп готовятся обсудить в Будапеште проект мирного договора
20 октября 2025 в 18:41
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Политолог раскрыл, о чем будут говорить президенты Владимир Путин и Дональд Трамп в Будапеште

Политолог раскрыл, о чем будут говорить президенты Владимир Путин и Дональд Трамп в Будапеште

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На саммите президентов России и США, который пройдет в Будапеште в ближайшее время, будут обсуждаться контуры мирного соглашения по Украине. В интервью URA.RU руководитель Центра региональных аспектов военной политики США Института США и Канады Владимир Батюк высказал мнение, что документ должен устроить все стороны конфликта.

«[На переговорах в Будапеште будет обсуждаться] проект будущего мирного соглашения, который должен устроить все стороны, всех участников конфликта. В Будапеште стороны хотят все-таки добиться не просто обмена мнениями, а конкретных политических результатов», — отметил Батюк.

Саммит Россия — США по урегулированию украинского конфликта пройдет в Будапеште. Дата встречи Владимира Путина и Дональда Трампа пока не называется. Американская сторона заявила о проведении нескольких совещаний «на низком уровне» для проработки повестки встречи в верхах.

Материал из сюжета:

Трамп и Путин проведут личную встречу в Будапеште

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал