Раскрыты некоторые детали будущего саммита Путина и Трампа в Будапеште
Политолог раскрыл, о чем будут говорить президенты Владимир Путин и Дональд Трамп в Будапеште
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
На саммите президентов России и США, который пройдет в Будапеште в ближайшее время, будут обсуждаться контуры мирного соглашения по Украине. В интервью URA.RU руководитель Центра региональных аспектов военной политики США Института США и Канады Владимир Батюк высказал мнение, что документ должен устроить все стороны конфликта.
«[На переговорах в Будапеште будет обсуждаться] проект будущего мирного соглашения, который должен устроить все стороны, всех участников конфликта. В Будапеште стороны хотят все-таки добиться не просто обмена мнениями, а конкретных политических результатов», — отметил Батюк.
Саммит Россия — США по урегулированию украинского конфликта пройдет в Будапеште. Дата встречи Владимира Путина и Дональда Трампа пока не называется. Американская сторона заявила о проведении нескольких совещаний «на низком уровне» для проработки повестки встречи в верхах.
