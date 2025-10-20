Раскрыты некоторые детали будущего саммита Путина и Трампа в Будапеште

Политолог раскрыл, о чем будут говорить президенты Владимир Путин и Дональд Трамп в Будапеште Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На саммите президентов России и США, который пройдет в Будапеште в ближайшее время, будут обсуждаться контуры мирного соглашения по Украине. В интервью URA.RU руководитель Центра региональных аспектов военной политики США Института США и Канады Владимир Батюк высказал мнение, что документ должен устроить все стороны конфликта.

«[На переговорах в Будапеште будет обсуждаться] проект будущего мирного соглашения, который должен устроить все стороны, всех участников конфликта. В Будапеште стороны хотят все-таки добиться не просто обмена мнениями, а конкретных политических результатов», — отметил Батюк.