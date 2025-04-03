В российских вузах может подорожать обучение из-за ограничения числа платных мест

Президент России поручил правительству изучить вопрос о возможности ограничения приема студентов на платные места в высших учебных заведениях. В рамках данной инициативы предполагается предоставить Министерству науки и высшего образования полномочия для контроля за распределением как бюджетных, так и платных мест в университетах.
«Около половины студентов на сегодняшний день обучаются на платной основе. Это приводит к сохранению дисбалансов, неустранимых в рамках ныне действующего законодательства в сфере образования», — сообщили «Коммерсанту» в Минобрнауки.
Ведомство может получить право регулировать количество платных мест в вузах, что позволит адаптировать образовательный процесс под потребности экономики. Из данных министерства следует, что около половины всех студентов учатся на платной основе, особенно на экономических и юридических специальностях, где наблюдается переизбыток специалистов.
Президент РФ Владимир Путин подтвердил список поручений, следующих из заседания президентского Совета по науке и образованию. Эти меры будут направлены на сокращение возможностей получения платного образования и нацелены на формирование перечня специальностей, важных для технологической независимости страны.
Эксперты предупреждают, что ограничение приема на платные места может привести к повышению стоимости обучения из-за увеличения конкуренции за места. Однако такой подход может стимулировать вузы к повышению качества образования и сократить количество некачественных учебных заведений, которые зарабатывают на студентах без должного контроля за образовательным процессом.
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