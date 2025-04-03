Менеджер Паши Техника привез в Таиланд 20 килограммов лекарств

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Состояние Паши Техника остается тяжелым
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Менеджер рэпера Паши Техника Маркус привез в Таиланд 20 килограммов лекарств для артиста. Рэпер продолжает находится в тяжелом состоянии.

«Маркус прилетел в Таиланд с 20 килограммами лекарств для Паши», — говорится в сообщении в telegram-канале артиста. Там добавили, что врачи начали учитывать рекомендации по лечению от российского специалиста, ситуация остается сложной, но есть положительные признаки.

Пашу Техника ввели в искусственную кому. В настоящее время его состояние критическое, он получает лечение в больнице Таиланда. Врачи указывают на высокую вероятность смертельного исхода, а эксперты в наркологии считают шансы на выздоровление небольшими.

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Менеджер рэпера Паши Техника Маркус привез в Таиланд 20 килограммов лекарств для артиста. Рэпер продолжает находится в тяжелом состоянии. «Маркус прилетел в Таиланд с 20 килограммами лекарств для Паши», — говорится в сообщении в telegram-канале артиста. Там добавили, что врачи начали учитывать рекомендации по лечению от российского специалиста, ситуация остается сложной, но есть положительные признаки. Пашу Техника ввели в искусственную кому. В настоящее время его состояние критическое, он получает лечение в больнице Таиланда. Врачи указывают на высокую вероятность смертельного исхода, а эксперты в наркологии считают шансы на выздоровление небольшими.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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