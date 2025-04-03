В курортном поселке под Курганом ищут новых воспитанников, чтобы не закрывать детсад

Жители поселка Усть-Утяк Курганской области переживают за работу местного детского сада. Из-за небольшого числа воспитанников учреждение могут закрыть или сократить режим работы, предупредили родителей малышей. Решение планируют принять в ближайшее время, рассказали URA.RU жители поселка.
«В селе Усть-Утяк (рядом находится санаторий Лесники) есть полноценный детский сад в лесу. Он находится в оздоровительной зоне, где прекрасные условия для малышей. Но в этом году его собрались закрывать, администрация округа не предлагает путевки в этот детсад, родителям говорят, что он не ремонтировался. Однако в саду постоянно проводится текущий ремонт, два года назад заменили крышу. Родителям дошколят хотят предложить сокращенный вариант работы детсада — приводить детей на три часа в день. Но этого недостаточно для развития детей. Родители детей работают весь день, семьям нужен полноценный детский сад», — рассказала жительница поселка.
В администрации Кетовского округа URA.RU сообщили, что власти заинтересованы в работе детского сада в поселке Усть-Утяк. Закрывать его не планируют, однако если воспитанников будет мало, в работу учреждения будут внесены изменения. Сейчас местные жители и депутат призывают семьи обратить внимание на детсад в курортно-оздоровительной зоне Кетовского округа, чтобы увеличить набор в группу.
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