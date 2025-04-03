Кот, тайно приплывший из Турции в РФ, почти месяц живет в порту

С 11 марта в порту Новороссийска проживает кот по кличке Бурак, который тайно прибыл на российском торговом корабле компании FESCO из Стамбула. Животному организовали все удобства для комфортного проживания в порту, но проблема в том, что кот не может из-за юридических аспектов покинуть как сам порт, так и отправиться обратно в Турцию. Об этом пишут журналисты.
«Путешественник [кот Бурак] обзавелся лежанкой, когтеточкой и другими атрибутами относительно комфортного существования. А переноска, в которой коту приходилось ночевать первые дни, сменилась на достаточно просторную клетку», — сказал собеседник РИА Новости. Кот вынужден уже около месяца проживать в порту Новороссийска.
В компании FESCO уточнили, что многие желают взять Бурака к себе, однако кот ограничен в перемещениях и не может выйти из таможенной зоны без одобрения от властей. Также Бурак не может быть отправлен обратно в Турцию без наличия нужных документов, поскольку он не был заявлен при въезде, передает RT.
Для урегулирования ситуации компания обратилась в Россельхознадзор. Помимо этого, необходимо, чтобы государственные органы направили ветеринара для проверки здоровья кота. Привлечение частного ветеринара невозможно из-за того, что порт является частью государственной границы и доступ в эту зону строго регулируется.
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