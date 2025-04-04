Госдума намерена уничтожить все «резиновые квартиры»

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ планирует внести поправки в законопроект, направленные на борьбу с так называемыми «резиновыми квартирами», где происходит незаконная регистрация мигрантов. Об этом сообщил член комитета Александр Якубовский. Поправки предусматривают запрет регистрации в жилых помещениях, если на каждого зарегистрированного приходится меньше установленной нормы жилплощади.
«Госдума планирует законодательно обеспечить запрет так называемых „резиновых квартир“, в которых регистрируют сотни нелегальных мигрантов. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ планирует внести поправки ко второму чтению в законопроект, которые запретят регистрацию в квартирах, если на каждого зарегистрированного приходится меньше учетной нормы жилой площади», — сказал Якубовский в беседе с РИА Новости. Он добавил, что исключение будет сделано для родственников.
Депутат подчеркнул, что такие действия направлены на искоренение криминального бизнеса, связанного с фиктивной регистрацией мигрантов. Он отметил, что это явление приводит к необоснованным требованиям о выплате социальных пособий и других форм поддержки на сотни миллионов рублей. Такая практика не только незаконна, но и наносит значительный ущерб экономике страны. Якубовский указал, что размер жилой площади определяется на региональном уровне и может варьироваться в пределах от восьми до 15 квадратных метров.
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