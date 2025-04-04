Госдума намерена уничтожить все «резиновые квартиры»

Якубовский: Госдума разработала законопроект о запрете резиновых квартир
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Госдума планирует доработать проект о запрете «резиновых квартир»
Госдума планирует доработать проект о запрете «резиновых квартир» Фото:

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ планирует внести поправки в законопроект, направленные на борьбу с так называемыми «резиновыми квартирами», где происходит незаконная регистрация мигрантов. Об этом сообщил член комитета Александр Якубовский. Поправки предусматривают запрет регистрации в жилых помещениях, если на каждого зарегистрированного приходится меньше установленной нормы жилплощади.

«Госдума планирует законодательно обеспечить запрет так называемых „резиновых квартир“, в которых регистрируют сотни нелегальных мигрантов. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ планирует внести поправки ко второму чтению в законопроект, которые запретят регистрацию в квартирах, если на каждого зарегистрированного приходится меньше учетной нормы жилой площади», — сказал Якубовский в беседе с РИА Новости. Он добавил, что исключение будет сделано для родственников.

Депутат подчеркнул, что такие действия направлены на искоренение криминального бизнеса, связанного с фиктивной регистрацией мигрантов. Он отметил, что это явление приводит к необоснованным требованиям о выплате социальных пособий и других форм поддержки на сотни миллионов рублей. Такая практика не только незаконна, но и наносит значительный ущерб экономике страны. Якубовский указал, что размер жилой площади определяется на региональном уровне и может варьироваться в пределах от восьми до 15 квадратных метров.

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Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ планирует внести поправки в законопроект, направленные на борьбу с так называемыми «резиновыми квартирами», где происходит незаконная регистрация мигрантов. Об этом сообщил член комитета Александр Якубовский. Поправки предусматривают запрет регистрации в жилых помещениях, если на каждого зарегистрированного приходится меньше установленной нормы жилплощади. «Госдума планирует законодательно обеспечить запрет так называемых „резиновых квартир“, в которых регистрируют сотни нелегальных мигрантов. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ планирует внести поправки ко второму чтению в законопроект, которые запретят регистрацию в квартирах, если на каждого зарегистрированного приходится меньше учетной нормы жилой площади», — сказал Якубовский в беседе с РИА Новости. Он добавил, что исключение будет сделано для родственников. Депутат подчеркнул, что такие действия направлены на искоренение криминального бизнеса, связанного с фиктивной регистрацией мигрантов. Он отметил, что это явление приводит к необоснованным требованиям о выплате социальных пособий и других форм поддержки на сотни миллионов рублей. Такая практика не только незаконна, но и наносит значительный ущерб экономике страны. Якубовский указал, что размер жилой площади определяется на региональном уровне и может варьироваться в пределах от восьми до 15 квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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