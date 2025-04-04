На спасение Паши Техника требуется 12 миллионов рублей

Для спасения российского рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев), находящегося в тяжелом состоянии в зарубежной клинике, требуется около 12 миллионов рублей. Об этом сообщила его бывшая жена Ева Карицкая.
«Мы сейчас идем на огромные риски. Очень огромные. Но риски есть лежать здесь месяц и разлагаться ему в этом госпитале, где ничего и ничем ему не помогают. Предварительно скажу, что понадобится пять миллионов бат (12 миллионов 300 тысяч рублей — прим. URA.RU)», — написала Карицкая в своем telegram-канале.
Ранее в больничную палату рэпера Паши Техника, который находится на лечении в Таиланде, был вызван священник. По словам экс-супруги артиста Евы Карицкой, для улучшения состояния здоровья рэпера необходим его перевод в другое медицинское учреждение. Однако перевозка осложнена из-за того, что он подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).
Паша Техник находится в искусственной коме. Согласно последним данным, его состояние оценивается как критическое. Медицинские специалисты выражают опасения по поводу высокой вероятности летального исхода, в то время как эксперты в сфере наркологии оценивают шансы на его выздоровление как крайне маловероятные.
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