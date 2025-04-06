Верховный лидер Ирана объявил о повышенной боеготовности вооруженных сил страны

Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности по указанию Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Об этом рассказал высокопоставленный иранский чиновник.
«Хаменеи привел вооруженные силы Ирана в состояние повышенной боевой готовности», — передает слова чиновника агентство Reuters. Там добавили, что это решение было принято на фоне угроз со стороны США и активизации в регионе израильских и американских сил.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в свою очередь заявил о готовности страны к диалогу с Вашингтоном на основе взаимного уважения. 2 апреля власти Ирана закрыли воздушное пространство и перевели военные силы в боевую готовность.
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