Верховный лидер Ирана объявил о повышенной боеготовности вооруженных сил страны

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Армия Ирана переведена в состояние повышенной готовности
Армия Ирана переведена в состояние повышенной готовности Фото:

Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности по указанию Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Об этом рассказал высокопоставленный иранский чиновник.

«Хаменеи привел вооруженные силы Ирана в состояние повышенной боевой готовности», — передает слова чиновника агентство Reuters. Там добавили, что это решение было принято на фоне угроз со стороны США и активизации в регионе израильских и американских сил.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в свою очередь заявил о готовности страны к диалогу с Вашингтоном на основе взаимного уважения. 2 апреля власти Ирана закрыли воздушное пространство и перевели военные силы в боевую готовность.

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Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности по указанию Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Об этом рассказал высокопоставленный иранский чиновник. «Хаменеи привел вооруженные силы Ирана в состояние повышенной боевой готовности», — передает слова чиновника агентство Reuters. Там добавили, что это решение было принято на фоне угроз со стороны США и активизации в регионе израильских и американских сил. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в свою очередь заявил о готовности страны к диалогу с Вашингтоном на основе взаимного уважения. 2 апреля власти Ирана закрыли воздушное пространство и перевели военные силы в боевую готовность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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