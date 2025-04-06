06 апреля 2025
05 апреля 2025
04 апреля 2025

Тюменские компании массово ищут топ-менеджеров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Количество вакансий для топ-менеджеров за год выросло на 20%
Количество вакансий для топ-менеджеров за год выросло на 20% Фото:

В Тюменской области в феврале 2025 года количество вакансий для топ-менеджеров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло на 20%. Об этом сообщили аналитики HH.ru.

«В феврале 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в Тюменской области на 20% выросло количество вакансий для топ-менеджеров», — сообщили РБК Тюмень эксперты. Чаще всего компании искали директоров магазинов, начальников смены, а также начальников производства и руководителей отделов продаж.

Аналитики отметили, что в ряде вакансий сохраняется дефицит кадров. Так на одну вакансию главного врача и заведующего отделением приходится 1,2 резюме от кандидата при норме от 4 резюме. На должность заведующего аптекой приходится 2,3 резюме на вакансию, директор магазина — 2,5 резюме на вакансию.

Сложнее приходится найти работу кандидатам на должности руководителя отдела аналитики и директора по информационным технологиям. По ним приходится 135 и 103 резюме на вакансию, что говорит о высоком уровне конкуренции.

В Тюменской области зарплаты руководителей и топ-менеджеров компаний по итогам февраля 2025 года выросли до 146 тысяч рублей, в то время как в среднем по стране он не превышает 139,6 тысячи рублей. В сравнении с прошлым годом тюменские управленцы стали зарабатывать на 29% больше, что в денежном выражении составило 33,2 тысячи рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области в феврале 2025 года количество вакансий для топ-менеджеров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло на 20%. Об этом сообщили аналитики HH.ru. «В феврале 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в Тюменской области на 20% выросло количество вакансий для топ-менеджеров», — сообщили РБК Тюмень эксперты. Чаще всего компании искали директоров магазинов, начальников смены, а также начальников производства и руководителей отделов продаж. Аналитики отметили, что в ряде вакансий сохраняется дефицит кадров. Так на одну вакансию главного врача и заведующего отделением приходится 1,2 резюме от кандидата при норме от 4 резюме. На должность заведующего аптекой приходится 2,3 резюме на вакансию, директор магазина — 2,5 резюме на вакансию. Сложнее приходится найти работу кандидатам на должности руководителя отдела аналитики и директора по информационным технологиям. По ним приходится 135 и 103 резюме на вакансию, что говорит о высоком уровне конкуренции. В Тюменской области зарплаты руководителей и топ-менеджеров компаний по итогам февраля 2025 года выросли до 146 тысяч рублей, в то время как в среднем по стране он не превышает 139,6 тысячи рублей. В сравнении с прошлым годом тюменские управленцы стали зарабатывать на 29% больше, что в денежном выражении составило 33,2 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...