Тюменские компании массово ищут топ-менеджеров

В Тюменской области в феврале 2025 года количество вакансий для топ-менеджеров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло на 20%. Об этом сообщили аналитики HH.ru.
«В феврале 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в Тюменской области на 20% выросло количество вакансий для топ-менеджеров», — сообщили РБК Тюмень эксперты. Чаще всего компании искали директоров магазинов, начальников смены, а также начальников производства и руководителей отделов продаж.
Аналитики отметили, что в ряде вакансий сохраняется дефицит кадров. Так на одну вакансию главного врача и заведующего отделением приходится 1,2 резюме от кандидата при норме от 4 резюме. На должность заведующего аптекой приходится 2,3 резюме на вакансию, директор магазина — 2,5 резюме на вакансию.
Сложнее приходится найти работу кандидатам на должности руководителя отдела аналитики и директора по информационным технологиям. По ним приходится 135 и 103 резюме на вакансию, что говорит о высоком уровне конкуренции.
В Тюменской области зарплаты руководителей и топ-менеджеров компаний по итогам февраля 2025 года выросли до 146 тысяч рублей, в то время как в среднем по стране он не превышает 139,6 тысячи рублей. В сравнении с прошлым годом тюменские управленцы стали зарабатывать на 29% больше, что в денежном выражении составило 33,2 тысячи рублей.
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