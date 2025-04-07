Экс-министр транспорта Самарской области Пивкин не признал вину в суде

Иван Пивкин не признал вину
Экс-министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин заявил, что не признает своей вины по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом он сообщил в суде во время рассмотрения его уголовного дела.
«Не признаю [вину]», — сказал Пивкин в ответ на вопрос судьи о его отношении к предъявленному обвинению. Слова бывшего министра передает ТАСС.
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