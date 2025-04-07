Экс-министр транспорта Самарской области Пивкин не признал вину в суде

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Иван Пивкин не признал вину
Иван Пивкин не признал вину Фото:

Экс-министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин заявил, что не признает своей вины по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом он сообщил в суде во время рассмотрения его уголовного дела.

«Не признаю [вину]», — сказал Пивкин в ответ на вопрос судьи о его отношении к предъявленному обвинению. Слова бывшего министра передает ТАСС.

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Экс-министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин заявил, что не признает своей вины по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом он сообщил в суде во время рассмотрения его уголовного дела. «Не признаю [вину]», — сказал Пивкин в ответ на вопрос судьи о его отношении к предъявленному обвинению. Слова бывшего министра передает ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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