В Алтае загорелось придорожное кафе

Площадь пожара составила 800 квадратных метров (архивное фото)
В республике Алтай горит придорожное кафе. По информации МЧС, ЧП произошло на Семинском перевале. Огонь охватил 800 квадратных метров помещения.
«В 10:15 поступило сообщение о пожаре в придорожном кафе и рядом стоящих торговых павильонах на Семинском перевале Онгудайского района Республики Алтай», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что пострадавших нет. Причины возгорания будут сообщены позже.
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