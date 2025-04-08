В Алтае загорелось придорожное кафе

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Площадь пожара составила 800 квадратных метров (архивное фото)
Площадь пожара составила 800 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В республике Алтай горит придорожное кафе. По информации МЧС, ЧП произошло на Семинском перевале. Огонь охватил 800 квадратных метров помещения. 

«В 10:15 поступило сообщение о пожаре в придорожном кафе и рядом стоящих торговых павильонах на Семинском перевале Онгудайского района Республики Алтай», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что пострадавших нет. Причины возгорания будут сообщены позже. 

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В республике Алтай горит придорожное кафе. По информации МЧС, ЧП произошло на Семинском перевале. Огонь охватил 800 квадратных метров помещения.  «В 10:15 поступило сообщение о пожаре в придорожном кафе и рядом стоящих торговых павильонах на Семинском перевале Онгудайского района Республики Алтай», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что пострадавших нет. Причины возгорания будут сообщены позже. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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