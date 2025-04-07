07 апреля 2025
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05 апреля 2025

В Петербурге стример выпал из окна во время прямого эфира

© Служба новостей «URA.RU»
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Студент пытался проветрить комнату и открыть окно
Студент пытался проветрить комнату и открыть окно Фото:

В Петербурге из окна своей комнаты выпал стример во время прямой трансляции на платформе Twitch. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

«19-летний стример выпал из окна своей комнаты на проспекте Королёва, когда вёл эфир на „Твиче“ под алкоголем», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке». Студент СПбГЭУ пытался проветрить комнату и открыть окно.

Молодой человек во время эфира сидел на кресле с колесиками, и, пытаясь дотянуться до окна, совершил роковое движение, которое привело к его падению из окна. Парень скончался от полученных травм.

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В Петербурге из окна своей комнаты выпал стример во время прямой трансляции на платформе Twitch. Об этом сообщает «Mash на Мойке». «19-летний стример выпал из окна своей комнаты на проспекте Королёва, когда вёл эфир на „Твиче“ под алкоголем», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке». Студент СПбГЭУ пытался проветрить комнату и открыть окно. Молодой человек во время эфира сидел на кресле с колесиками, и, пытаясь дотянуться до окна, совершил роковое движение, которое привело к его падению из окна. Парень скончался от полученных травм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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