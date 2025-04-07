В Петербурге стример выпал из окна во время прямого эфира

В Петербурге из окна своей комнаты выпал стример во время прямой трансляции на платформе Twitch. Об этом сообщает «Mash на Мойке».
«19-летний стример выпал из окна своей комнаты на проспекте Королёва, когда вёл эфир на „Твиче“ под алкоголем», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке». Студент СПбГЭУ пытался проветрить комнату и открыть окно.
Молодой человек во время эфира сидел на кресле с колесиками, и, пытаясь дотянуться до окна, совершил роковое движение, которое привело к его падению из окна. Парень скончался от полученных травм.
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