Есть опасения: в Госдуме раскрыли URA.RU, зачем ограничили прием в вузы и какие риски несет этот шаг

Принятый Госдумой законопроект, ограничивающий порядок поступления в вузы из колледжей без сдачи ЕГЭ, может побудить большое количество учащихся остаться в школах, вместо того, чтобы получать рабочую специальность. Об этом URA.RU рассказала депутат Государственной думы, член фракции «Новые люди» Ксения Горячева, комментируя соответствующий закон.
«Возможны опасения, что часть ребят предпочтет оставаться в школе, опасаясь ограничений, как до этого многие уходили в колледж, чтобы избежать ЕГЭ. Думаю, что здесь наконец будет возможен баланс», — рассказала Горячева в ходе беседы с корреспондентом URA.RU.
По словам депутата, законопроект ставит своей целью упорядочение процесса перехода от среднего профессионального образования к высшему. Горячева отметила, что такое нововведение даст университетам возможность более объективно оценивать абитуриентов, а студентам — непрерывно продолжать траекторию образования.
Депутат выразила уверенность, что если среднее профессиональное образование будет восприниматься как целенаправленный выбор карьеры, а не как альтернативный вариант, интерес к нему сохранится. Она также подчеркнул, что принятый закон не нарушает права абитуриентов: они сохраняют возможность поступления как через внутренние экзамены учебных заведений, так и через ЕГЭ в случае желания радикально изменить специальность.
Ранее Госдума приняла закон, устанавливающий новые правила для поступления в высшие учебные заведения из колледжей. Согласно нововведениям, теперь переход студентов возможен только между близкими по профилю специальностями без необходимости сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ). Законодательное изменение было одобрено на пленарном заседании Госдумы в ходе второго и третьего чтений.
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