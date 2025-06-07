Работник склада пострадал при крупном пожаре в Азове. Видео

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В настоящее время пожар локализован
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Сотрудники склада пострадал при пожаре в Азове Ростовской области. Он доставлен в больницу, сообщает МЧС РФ.

«Работник склада доставлен в больницу», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Сам пожар локализован.

Ранее URA.RU сообщало, что в Азове горит склад полимерной продукции на 2000 квадратных метров. Борьбу с огнем затрудняет высокая пожароопасность хранящейся на складе продукции.

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Сотрудники склада пострадал при пожаре в Азове Ростовской области. Он доставлен в больницу, сообщает МЧС РФ. «Работник склада доставлен в больницу», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Сам пожар локализован. Ранее URA.RU сообщало, что в Азове горит склад полимерной продукции на 2000 квадратных метров. Борьбу с огнем затрудняет высокая пожароопасность хранящейся на складе продукции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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