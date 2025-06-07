В настоящее время пожар локализован
Сотрудники склада пострадал при пожаре в Азове Ростовской области. Он доставлен в больницу, сообщает МЧС РФ.
«Работник склада доставлен в больницу», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Сам пожар локализован.
Ранее URA.RU сообщало, что в Азове горит склад полимерной продукции на 2000 квадратных метров. Борьбу с огнем затрудняет высокая пожароопасность хранящейся на складе продукции.
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