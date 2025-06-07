ВС РФ наступают под Сумами и наносят удары по ВПК Украины: карта СВО 7 июня

Минобороны РФ: по украинскому ВПК нанесены групповые удары

07 июня 2025 в 16:15 Размер текста - 17 +

Минобороны РФ сообщило о нанесении групповых ударов по ВПК Украины Фото: Создано в Midjourney © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска продолжают продвигаться в направлении Сум. Военкоры сообщают, что армейские подразделения взяли под контроль Новониколаевку и ведут штурм Юнаковки и Яблоновки, одновременно наступая к еще трем населенным пунктам. Кроме того, минувшей ночью ВС России осуществили массированные удары высокоточным дальнобойным вооружением и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Также ВС РФ под Покровском смогли уничтожить одну из крупнейших в Европе угольных обогатительных фабрик. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU. Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU Сумское направление: наступление под Сумами Российские военкоры сообщают, что ВС РФ активно продолжают наступление на Сумы Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Российские войска освободили Новониколаевку. Также ВС РФ ведут штурм Юнаковки и Яблоновки, одновременно продвигаясь в направлении еще трех населенных пунктов. Таким образом, наступательные действия в сторону Сум продолжаются. Об этом пишет telegram-канал «Военкоры Русской Весны». В районе населенного пункта Варачино продолжаются боевые действия. К югу от Кондратовки, а также с позиций восточнее Андреевки, подразделения ВС России осуществляют наступательные операции в направлении поселка Хотень. Между Андреевкой и Алексеевкой российские войска взяли под контроль лесной массив и ведут штурмовые действия в сторону бывшей фермы и населенного пункта Малая Корчаковка. Удары по ВПК Украины В Минобороны сообщили, что удары достигли поставленных целей Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Этой ночью ВС РФ осуществили серию ударов с применением высокоточного дальнобойного вооружения и дронов по объектам ВПК Украины. Под удар попали предприятия по производству и сборке ударных БПЛА, центры технического обслуживания и ремонта вооружения и военной техники, а также склады боеприпасов, принадлежащие ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Цель ударов [по ВПК Украины] достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении министерства. Оно опубликовано в telegram -канале военного ведомства. Покровское направление: уничтожение крупной фабрики НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Раненые мирные, разбитые окна и риск нападения на АЭС: карта ночных атак ВСУ Вблизи Покровска была ликвидирована одна из крупнейших углеобогатительных фабрик Европы — Свято-Варваринская. Это предприятие находилось в непосредственной близости от населенных пунктов Удачное и Котлино, где в настоящее время продолжаются боевые действия. Об этом написал telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Кроме этого, на покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий на обоих флангах населенного пункта. Российские войска продолжают оказывать давление на оборонительные позиции украинских сил, последовательно создавая предпосылки для возможного наступления на город, пишет telegram-канал WarGonzo. Ситуация на других участках фронта Донецкое направление На южнодонецком направлении ВС России продолжают проводить интенсивные наступательные операции. Российские подразделения достигли прогресса в районе населенного пункта Федоровка. Кроме того, поступают сведения о том, что российские войска на одном из участков фронта вышли к административной границе с Запорожской областью. Об этом сообщает telegram-канал WarGonzo. Часовоярское направление В последние дни поступает крайне ограниченное количество сведений о происходящем в Часовом Яре. Это, вероятно, связано с образованием широкой «серой зоны», вызванной массовым применением ударных беспилотников в этом районе. Несмотря на сложившуюся ситуацию, ВС РФ сохраняют инициативу и продолжают оказывать давление на оставшиеся позиции украинского гарнизона в пределах города. Запорожское направление Значимых изменений на линии боевого соприкосновения не зафиксировано. На большинстве направлений продолжаются позиционные столкновения, в ходе которых активно используются средства дальнего поражения, прежде всего ударные БПЛА. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские войска продолжают продвигаться в направлении Сум. Военкоры сообщают, что армейские подразделения взяли под контроль Новониколаевку и ведут штурм Юнаковки и Яблоновки, одновременно наступая к еще трем населенным пунктам. Кроме того, минувшей ночью ВС России осуществили массированные удары высокоточным дальнобойным вооружением и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Также ВС РФ под Покровском смогли уничтожить одну из крупнейших в Европе угольных обогатительных фабрик. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU. Сумское направление: наступление под Сумами Российские войска освободили Новониколаевку. Также ВС РФ ведут штурм Юнаковки и Яблоновки, одновременно продвигаясь в направлении еще трех населенных пунктов. Таким образом, наступательные действия в сторону Сум продолжаются. Об этом пишет telegram-канал «Военкоры Русской Весны». В районе населенного пункта Варачино продолжаются боевые действия. К югу от Кондратовки, а также с позиций восточнее Андреевки, подразделения ВС России осуществляют наступательные операции в направлении поселка Хотень. Между Андреевкой и Алексеевкой российские войска взяли под контроль лесной массив и ведут штурмовые действия в сторону бывшей фермы и населенного пункта Малая Корчаковка. Удары по ВПК Украины Этой ночью ВС РФ осуществили серию ударов с применением высокоточного дальнобойного вооружения и дронов по объектам ВПК Украины. Под удар попали предприятия по производству и сборке ударных БПЛА, центры технического обслуживания и ремонта вооружения и военной техники, а также склады боеприпасов, принадлежащие ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Цель ударов [по ВПК Украины] достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении министерства. Оно опубликовано в telegram-канале военного ведомства. Покровское направление: уничтожение крупной фабрики Вблизи Покровска была ликвидирована одна из крупнейших углеобогатительных фабрик Европы — Свято-Варваринская. Это предприятие находилось в непосредственной близости от населенных пунктов Удачное и Котлино, где в настоящее время продолжаются боевые действия. Об этом написал telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Кроме этого, на покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий на обоих флангах населенного пункта. Российские войска продолжают оказывать давление на оборонительные позиции украинских сил, последовательно создавая предпосылки для возможного наступления на город, пишет telegram-канал WarGonzo. Ситуация на других участках фронта Донецкое направление На южнодонецком направлении ВС России продолжают проводить интенсивные наступательные операции. Российские подразделения достигли прогресса в районе населенного пункта Федоровка. Кроме того, поступают сведения о том, что российские войска на одном из участков фронта вышли к административной границе с Запорожской областью. Об этом сообщает telegram-канал WarGonzo. Часовоярское направление В последние дни поступает крайне ограниченное количество сведений о происходящем в Часовом Яре. Это, вероятно, связано с образованием широкой «серой зоны», вызванной массовым применением ударных беспилотников в этом районе. Несмотря на сложившуюся ситуацию, ВС РФ сохраняют инициативу и продолжают оказывать давление на оставшиеся позиции украинского гарнизона в пределах города. Запорожское направление Значимых изменений на линии боевого соприкосновения не зафиксировано. На большинстве направлений продолжаются позиционные столкновения, в ходе которых активно используются средства дальнего поражения, прежде всего ударные БПЛА.