Гейзеры из воды и огромные ледяные шары: Подмосковье накрыл мощный град. Фоторепортаж

На Подмосковье обрушился тропический ливень с градом
© Служба новостей «URA.RU»
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Подмосковье накрыл мощный град 7 июня
Подмосковье накрыл мощный град 7 июня Фото:

В Московской области прошел сильный тропический ливень с грозой и градом. Инцидент вызвал подтопления в Мытищах, а также сообщается о граде в Долгопрудном и Королеве. О том, как непогода застигла москвичей — в фоторепортаже URA.RU. 

Местные жители рассказали, что из-за обильных осадков в Мытищах многие улицы оказались затоплены, а на одной из дорог появился гейзер из воды. Автовладельцы сообщают о серьезных затруднениях на дорогах из-за разлившейся воды, которая быстро распространяется по проезжей части.

Кроме того, в Долгопрудном и Королеве зафиксировано выпадение крупного града. Жители делятся в социальных сетях фотографиями ледяных шаров, осевших на крышах автомобилей и тротуарах, передает Пятый канал. По предварительным данным, из-за стихии были повреждены некоторые транспортные средства. О пострадавших не сообщалось.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в отдельных районах Подмосковья сохраняется вероятность новых осадков. Спасательные службы предупреждают о необходимости соблюдать осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте до нормализации погодной ситуации.

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В Московской области прошел сильный тропический ливень с грозой и градом. Инцидент вызвал подтопления в Мытищах, а также сообщается о граде в Долгопрудном и Королеве. О том, как непогода застигла москвичей — в фоторепортаже URA.RU.  Местные жители рассказали, что из-за обильных осадков в Мытищах многие улицы оказались затоплены, а на одной из дорог появился гейзер из воды. Автовладельцы сообщают о серьезных затруднениях на дорогах из-за разлившейся воды, которая быстро распространяется по проезжей части. Кроме того, в Долгопрудном и Королеве зафиксировано выпадение крупного града. Жители делятся в социальных сетях фотографиями ледяных шаров, осевших на крышах автомобилей и тротуарах, передает Пятый канал. По предварительным данным, из-за стихии были повреждены некоторые транспортные средства. О пострадавших не сообщалось. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в отдельных районах Подмосковья сохраняется вероятность новых осадков. Спасательные службы предупреждают о необходимости соблюдать осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте до нормализации погодной ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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