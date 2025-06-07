В Московской области прошел сильный тропический ливень с грозой и градом. Инцидент вызвал подтопления в Мытищах, а также сообщается о граде в Долгопрудном и Королеве. О том, как непогода застигла москвичей — в фоторепортаже URA.RU.
Местные жители рассказали, что из-за обильных осадков в Мытищах многие улицы оказались затоплены, а на одной из дорог появился гейзер из воды. Автовладельцы сообщают о серьезных затруднениях на дорогах из-за разлившейся воды, которая быстро распространяется по проезжей части.
Кроме того, в Долгопрудном и Королеве зафиксировано выпадение крупного града. Жители делятся в социальных сетях фотографиями ледяных шаров, осевших на крышах автомобилей и тротуарах, передает Пятый канал. По предварительным данным, из-за стихии были повреждены некоторые транспортные средства. О пострадавших не сообщалось.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в отдельных районах Подмосковья сохраняется вероятность новых осадков. Спасательные службы предупреждают о необходимости соблюдать осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте до нормализации погодной ситуации.
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В Московской области прошел сильный тропический ливень с грозой и градом. Инцидент вызвал подтопления в Мытищах, а также сообщается о граде в Долгопрудном и Королеве. О том, как непогода застигла москвичей — в фоторепортаже URA.RU. Местные жители рассказали, что из-за обильных осадков в Мытищах многие улицы оказались затоплены, а на одной из дорог появился гейзер из воды. Автовладельцы сообщают о серьезных затруднениях на дорогах из-за разлившейся воды, которая быстро распространяется по проезжей части. Кроме того, в Долгопрудном и Королеве зафиксировано выпадение крупного града. Жители делятся в социальных сетях фотографиями ледяных шаров, осевших на крышах автомобилей и тротуарах, передает Пятый канал. По предварительным данным, из-за стихии были повреждены некоторые транспортные средства. О пострадавших не сообщалось. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в отдельных районах Подмосковья сохраняется вероятность новых осадков. Спасательные службы предупреждают о необходимости соблюдать осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте до нормализации погодной ситуации.