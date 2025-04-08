В России ограничили порядок поступление в вузы

Госдума РФ приняла закон, который ограничивает порядок поступления в вузы из колледжей без сдачи ЕГЭ, теперь это возможно только для схожих специальностей. Решение было принято на пленарном заседании во втором и третьем чтениях.
«Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому поступление в вузы из колледжей без сдачи ЕГЭ возможно только на схожие специальности», — сообщил ТАСС. Законопроект был предложен группой депутатов из комитета по науке и высшему образованию. Он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
Изменения вносятся в закон «Об образовании». В пояснительной записке к документу указано, что цель нововведения — повысить качество подготовки абитуриентов, позволяя им поступать в вузы по результатам вступительных испытаний, если направления образовательных программ бакалавриата соответствуют профилю их среднего профессионального образования.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, изменения направлены на повышение качества образования и ответственности при выборе профессии. Он отметил, что 41% абитуриентов использовали льготу для поступления в вузы после колледжей, зачастую не по профилю. Новые нормы должны устранить лазейки в системе поступления.
Ранее выпускники колледжей могли поступать в вузы, не сдавая ЕГЭ, и проходить внутренние экзамены. Результаты экзаменов можно было комбинировать, что позволяло некоторым абитуриентам выбирать более удобные для них форматы тестирования.
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