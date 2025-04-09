МЧС рассказало URA.RU об обстановке на месте трагедии в Запорожской области

МЧС: на месте обрушения дома в Запорожской области продолжается разбор завалов
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Причины обрушения дома выясняются, заявили в МЧС
Причины обрушения дома выясняются, заявили в МЧС Фото:

Спасатели ведут разбор завалов на месте обрушения жилого дома в селе Новополтавка Запорожской области. Причины происшествия выясняются. Об этом URA.RU рассказали в региональном МЧС.

«Ведется разбор завалов, причины выясняются», — заявили в пресс-службе МЧС. В селе Новополтавка обрушились два подъезда двухэтажного жилого дома, в результате чего восемь квартир повреждены.

Спасатели извлекли из-под завалов тела двух детей, еще четверо жильцов попали в больницу. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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Спасатели ведут разбор завалов на месте обрушения жилого дома в селе Новополтавка Запорожской области. Причины происшествия выясняются. Об этом URA.RU рассказали в региональном МЧС. «Ведется разбор завалов, причины выясняются», — заявили в пресс-службе МЧС. В селе Новополтавка обрушились два подъезда двухэтажного жилого дома, в результате чего восемь квартир повреждены. Спасатели извлекли из-под завалов тела двух детей, еще четверо жильцов попали в больницу. Поисково-спасательные работы продолжаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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