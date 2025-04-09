МЧС рассказало URA.RU об обстановке на месте трагедии в Запорожской области

Спасатели ведут разбор завалов на месте обрушения жилого дома в селе Новополтавка Запорожской области. Причины происшествия выясняются. Об этом URA.RU рассказали в региональном МЧС.
«Ведется разбор завалов, причины выясняются», — заявили в пресс-службе МЧС. В селе Новополтавка обрушились два подъезда двухэтажного жилого дома, в результате чего восемь квартир повреждены.
Спасатели извлекли из-под завалов тела двух детей, еще четверо жильцов попали в больницу. Поисково-спасательные работы продолжаются.
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