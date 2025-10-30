Владельцев недвижимости ждет важное изменение

Данные должны быть внесены в течение пяти рабочих дней с поступления заявления собственника, указано в материале Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Данные об отказниках от передачи квартиры в их собственность, а также информация о членах семьи собственника кооперативного жилья будут вноситься в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости). Об этом рассказала ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева.

«С 1 сентября этого года в реестр будут внесены данные об отказниках от приватизации и членах семьи собственника кооперативного жилья, включая бывших, на момент внесения последнего паевого взноса в жилищный или жилищно-строительный кооператив», — заявила Манджиева. Ее слова приводит «Прайм».

Отмечается, что эту информацию нужно будет внести в реестр не позднее пяти рабочих дней от поступления заявления от собственника. К заявлению прилагается договор приватизации или другие правоустанавливающие документы.

Продолжение после рекламы