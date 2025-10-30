Переговоры Трампа и Си Цзиньпина завершились
30 октября 2025 в 09:00
Фото: © URA.RU
Переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина подошли к концу. Об этом сообщают китайские СМИ. Встреча проходила в южнокорейском городе Пусан. Она длилась час 40 минут.
