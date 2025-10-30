В Салехарде и Лабытнанги пройдет ночь искусств (архивное фото) Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU

В Салехарде и Лабытнанги «Ночь искусств» перейдет в гуляния в честь Дня народного единства. Большинство площадок будет работать бесплатно, но желающим посетить вечерние концерты нужно приобрести билеты. Подробнее о событиях и площадках — в материале URA.RU.

«Ночь искусств» в Салехарде и Лабытнанги

Этнофестиваль в Горнокнязевске

В Горнокнязевске 2 ноября с 15:00 до 19:00 пройдет этнофестиваль, посвященный «Ночи искусств». Посетителей Этнопарка ожидают разнообразные интерактивные площадки, мастер-классы как по народным промыслам, так и по современным направлениям, а также лекция об искусственных нейронных сетях, которую проведет приглашенный специалист. В программе выступление робота-трансформера, театрализованное представление кукольного театра «Жужа» и концертные номера исполнителей. Главным музыкальным событием станет выступление московского коллектива «Полынь фолк». Вход свободный.

«Ночь искусств» в национальной библиотеке

В национальной библиотеке с 17:00 2 ноября ждут гостей. Там пройдет фестиваль русских народных костюмов «Русский шик», поэтическое сообщество города подготовит уникальный перформанс, в основе которого лежат традиционные народные мотивы. Для детей в библиотеке запланирована театрализованная игровая программа, творческая мастерская под руководством Бабы Яги, а также загадки и головоломки от Кикиморы. Герои русских сказок помогут юным посетителям провести время увлекательно, познавательно и в атмосфере настоящей сказки. Вход свободный.

Мастер-классы и рок-концерт в доме ремесел

Окружной дом ремесел приглашает гостей 3 ноября с 18:00 до 23:00. В программе в тематике «Современное искусство»: множество мастер-классов, десерт-арт, живопись в темноте и перформансы. Хэдлайнер вечера — рок-группа «Чистый ЛистЪ». Вход свободный.

В Северной усадьбе (дом Ламбиных) посетителей ожидают 3 ноября в 11:30–12:30 и 14:00–17:00. В программе мастер-классы, чаепитие, игровая программа, выступления артистов. Хедлайнер вечера — группа «Balalayka Brothers». Событие подходит для всех возрастов, каждый найдет для себя что-то интересное. Вход свободный.

Платные концерты в Салехарде

В окружном центре национальных культур 2 ноября с 18:00 до 20:00 пройдет танцевальный этновечер. Для всех гостей подготовлена насыщенная программа с национальной музыкой, способной объединить слушателей, захватывающими обычаями и танцами, а также яркими этническими композициями, под которые невозможно остаться равнодушным. Цена билета от 500 рублей.

Там же, но уже 3 ноября в 20:50 пройдет концерт «Искусство. Творчество. Вдохновение». В течение всего вечера зрители смогут наблюдать уникальное сочетание различных эпох и направлений. На сцене органично сочетаются классические музыкальные произведения с современными элементами, а знакомые традиционные мотивы получают современную аранжировку и новое звучание. Каждый музыкальный номер превращается в самостоятельное художественное высказывание, в котором импровизация служит связующим звеном между историческим наследием и актуальными тенденциями. Возрастное ограничение 16+. Цена билета от 800 рублей.

День Народного единства в Лабытнанги

Концерт «В одно рукопожатие» в Харпе

Концерты и мероприятия ко Дню народного единства начнутся уже в воскресенье. Так, в поселке Харп 2 ноября в ДК «Сияние Севера» с 15:00 до 17:00 пройдет концерт «В одно рукопожатие». Программа данного мероприятия обещает быть разнообразной и насыщенной. На сценической площадке выступят ведущие творческие коллективы этого учреждения, включая вокальные ансамбли, хореографические труппы и одаренных солистов. В их исполнении прозвучат композиции, посвященные Родине, теме дружбы и народного единства, а танцевальные выступления позволят зрителям погрузиться в атмосферу национального искусства. Цена билета от 400 рублей.

Концерт «Велик народ, что в братстве живет» в Лабытнанги

В Лабытнанги 3 ноября с 15:00 до 17:00 пройдет концерт «Велик народ, что в братстве живет». Во время концерта зрители смогут услышать музыкальные произведения на различных языках, а также ознакомиться с народными танцами жителей России. Культурные традиции народов России неразрывно связаны и образуют уникальный «русский код». Историческая память государства содержит немало примеров, когда только благодаря единству народу удавалось добиться победы над противником. Проведение концерта призвано напомнить, что всех жителей страны объединяет одна Родина. Цена билета от 400 рублей.

