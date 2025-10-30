Россияне могут получить штраф за оставленную обувь в подъезде

Штраф для физических лиц - от 5 до 15 тысяч рублей, заявил Колунов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Граждане РФ могут получить штраф за оставление и складирование вещей в подъезде, в том числе обуви. Это связано с нарушением правил противопожарной безопасности. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Нередко жильцы занимают место в подъездах или тамбурах колясками, самокатами и велосипедами, а порой вовсе начинают там что-то хранить, складировать и обувь оставлять <...> Однако такое поведение нарушает правила противопожарной безопасности и правила технической эксплуатации дома», — заявил Колунов. Его слова приводит ТАСС.

По словам депутата, оставленные вещи могут загореться или помешать добраться до эвакуационного выхода. По статье 20.4 КоАП, для физических лиц штраф составляет от 5 до 15 тысяч рублей, а для юридических — от 300 до 400 тысяч рублей.

