Россияне могут получить штраф за оставленную обувь в подъезде
Штраф для физических лиц - от 5 до 15 тысяч рублей, заявил Колунов
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Граждане РФ могут получить штраф за оставление и складирование вещей в подъезде, в том числе обуви. Это связано с нарушением правил противопожарной безопасности. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Нередко жильцы занимают место в подъездах или тамбурах колясками, самокатами и велосипедами, а порой вовсе начинают там что-то хранить, складировать и обувь оставлять <...> Однако такое поведение нарушает правила противопожарной безопасности и правила технической эксплуатации дома», — заявил Колунов. Его слова приводит ТАСС.
По словам депутата, оставленные вещи могут загореться или помешать добраться до эвакуационного выхода. По статье 20.4 КоАП, для физических лиц штраф составляет от 5 до 15 тысяч рублей, а для юридических — от 300 до 400 тысяч рублей.
Ранее Сергей Колунов уже сообщал о возможных штрафах для граждан за проживание без временной регистрации более трех месяцев, а также за нарушения, связанные с регистрацией по месту жительства. В разных регионах суммы штрафов варьируются, а за повторные нарушения в течение года ответственность может быть увеличена. Подобные инициативы по ужесточению административных мер также рассматривались на местах, например, в Челябинске.
