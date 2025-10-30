Трамп снизил пошлины на импорт Китая после встречи с Си Цзиньпином
30 октября 2025 в 09:46
Срочная новость
Фото: © URA.RU
США в два раза снизили пошлины на китайский импорт. О решении заявил президент страны Дональд Трамп. Ограничения будут снижены на 10%, уточнил глава Белого дома. Ранее жесткие тарифы на ввоз китайской продукции были введены из-за контрабанды фентанила.
