Трамп снизил пошлины на импорт Китая после встречи с Си Цзиньпином

30 октября 2025 в 09:46
Фото: © URA.RU

США в два раза снизили пошлины на китайский импорт. О решении заявил президент страны Дональд Трамп. Ограничения будут снижены на 10%, уточнил глава Белого дома. Ранее жесткие тарифы на ввоз китайской продукции были введены из-за контрабанды фентанила.

