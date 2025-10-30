В Кремле назвали главное значение «Буревестника»
Песков: технологии «Буревестника» — прорыв для экономики России
30 октября 2025 в 09:33
Срочная новость
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Технологические разработки крылатой ракеты «Буревестник» будут играть важную роль в будущем экономики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это прорыв для будущего национальной экономики», — рассказал Песков в интервью РИА Новости. В Кремле также отметили прикладное значение подобных технологий.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал