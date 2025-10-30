Логотип РИА URA.RU
В Кремле назвали главное значение «Буревестника»

Песков: технологии «Буревестника» — прорыв для экономики России
30 октября 2025 в 09:33
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Технологические разработки крылатой ракеты «Буревестник» будут играть важную роль в будущем экономики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Это прорыв для будущего национальной экономики», — рассказал Песков в интервью РИА Новости. В Кремле также отметили прикладное значение подобных технологий.

