Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

США

Трамп сделал громкое заявление после встречи с Си Цзиньпином

Трамп заявил, что встреча с Си Цзиньпином прошла замечательно
30 октября 2025 в 09:47
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В рамках встречи было принято очень много важных решений, заявил Трамп

В рамках встречи было принято очень много важных решений, заявил Трамп

Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

Президент США Дональд Трамп положительно отозвался о прошедшей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом он рассказал после переговоров в Пусане.

Трамп назвал замечательной встречу с Си Цзиньпином. Он также отметил, что в ее рамках было принято очень много важных решений. Сделал он это в эфире телеканала Fox News.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал