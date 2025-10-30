Трамп сделал громкое заявление после встречи с Си Цзиньпином
Трамп заявил, что встреча с Си Цзиньпином прошла замечательно
30 октября 2025 в 09:47
В рамках встречи было принято очень много важных решений, заявил Трамп
Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian
Президент США Дональд Трамп положительно отозвался о прошедшей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом он рассказал после переговоров в Пусане.
Трамп назвал замечательной встречу с Си Цзиньпином. Он также отметил, что в ее рамках было принято очень много важных решений. Сделал он это в эфире телеканала Fox News.
