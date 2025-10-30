С игрока «Что Где Когда» взыскали штраф за иноагентство
С Аскерова* взыскан штраф 40 тысяч рублей, следует из документов
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
С игрока телепередачи «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан иноагентом на территории РФ) взыскали штраф за нарушение порядка деятельности иноагента. Это следует из судебных материалов.
«Приставы взыскали с экс-игрока „Что? Где? Когда?“ Ровшана Аскерова штраф в 40 тысяч рублей», — указано в материале РИА Новости, которое приводит данные документов. Отмечается, что сумма его штрафа на данный момент составляет 90 тысяч рублей.
Ранее сумма штрафа составляла 130 тысяч рублей. Произошло это после очередного штрафа за неисполнение обязанностей иноагента в феврале. Об этом сообщало RT.
*внесен Минюстом в перечень иностранных агентов на территории РФ
Материал из сюжета:Иноагенты РФ
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.