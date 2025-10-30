В Сургуте резко выросли цены на продукты питания

Сливочное масло подорожало за месяц неа сто рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Сургута заметили подорожание продуктов питания в магазинах сети «Магнит». По их наблюдениям, цены на многие товары выросли за месяц на десятки рублей.

«За месяц масло сливочное подорожало на сто рублей, молоко „Першинское“ — на 15, майонез „ЕЖК“ — на 40, хлеб „Бородинский“ — на 5, а консервы из говядины — на 11 рублей», — рассказала жительница города Наталья Архипова.

По ее словам, это лишь часть товаров, которые заметно выросли в цене. Для уточнения причин подорожания журналисты URA.RU направили запрос в торговую сеть «Магнит», однако на момент публикации ответа не получили. Между тем, по данным Тюменьстата, в регионе также отмечается рост цен, но не такой стремительный, как фиксируют покупатели в магазинах.

Продолжение после рекламы