В Сургуте резко выросли цены на продукты питания
Сливочное масло подорожало за месяц неа сто рублей
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Жители Сургута заметили подорожание продуктов питания в магазинах сети «Магнит». По их наблюдениям, цены на многие товары выросли за месяц на десятки рублей.
«За месяц масло сливочное подорожало на сто рублей, молоко „Першинское“ — на 15, майонез „ЕЖК“ — на 40, хлеб „Бородинский“ — на 5, а консервы из говядины — на 11 рублей», — рассказала жительница города Наталья Архипова.
По ее словам, это лишь часть товаров, которые заметно выросли в цене. Для уточнения причин подорожания журналисты URA.RU направили запрос в торговую сеть «Магнит», однако на момент публикации ответа не получили. Между тем, по данным Тюменьстата, в регионе также отмечается рост цен, но не такой стремительный, как фиксируют покупатели в магазинах.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО взлетели цены на алкоголь, лекарства и бензин. Медикаменты подорожали на 8 процентов, алкоголь — на 9, и бензин — на 11.
