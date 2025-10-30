В Тюмени резко изменилась ситуация с мобильным интернетом
Жители Тюмени снова могут пользоваться мобильным интернетом
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Тюмени восстановлена работа мобильного интернета: в большинстве микрорайонов города он снова работает без перебоев. Об этом сообщили читатели URA.RU.
«По дороге из Тюменского района в сторону центра Тюмени проблем с мобильным интернетом не наблюдалось, все работает. На мосту Стрела связь тоже функционировала нормально», — рассказала агентству одна из читательниц.
По словам горожан, проблемы с мобильным интернетом также исчезли в Тарманах, КПД, на Мысу, Доме обороны и т.д. Перебои со связью также перестали фиксироваться в микрорайонах заречной части Тюмени.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени на протяжении недели наблюдались проблемы в работе мобильного интернета. Первые сообщения о сбоях появились 22 октября — в центре города горожане не могли выйти в интернет и расплатиться по QR-кодам в автобусах и магазинах.
