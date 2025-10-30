В Тюмени резко изменилась ситуация с мобильным интернетом

Жители Тюмени снова могут пользоваться мобильным интернетом Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Тюмени восстановлена работа мобильного интернета: в большинстве микрорайонов города он снова работает без перебоев. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«По дороге из Тюменского района в сторону центра Тюмени проблем с мобильным интернетом не наблюдалось, все работает. На мосту Стрела связь тоже функционировала нормально», — рассказала агентству одна из читательниц.

По словам горожан, проблемы с мобильным интернетом также исчезли в Тарманах, КПД, на Мысу, Доме обороны и т.д. Перебои со связью также перестали фиксироваться в микрорайонах заречной части Тюмени.

