Названа причина встречи Си и Трампа

Конценсус команд США и Китая создал условия встречи Трампа и Си, заявил сам председатель КНР Фото: Роман Наумов © URA.RU

Торгово-экономические команды США и Китая достигли «консенсуса», что и стало причиной встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом последний заявил на встрече в Пусане.

«Несколько дней назад в ходе последнего раунда консультаций торгово-экономические команды наших двух стран достигли принципиального консенсуса по решению наших основных озабоченностей и добились обнадеживающего прогресса», — заявил Си в эфире встречи в соцсети X на аккаунте Белого дома. Он отметил, что это и создало условия для проведения встречи.