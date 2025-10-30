В США раскритиковали Трампа за испытания ядерного оружия: что известно об опасном шаге президента Штатов

Трамп заявил о начале ядерных испытаний в ответ на испытания в других странах Фото: Министерство обороны США

Президент США Дональд Трамп написал в соцсетях о немедленном начале ядерных испытаний якобы из-за действий других государств. При этом вживую он не прокомментировал вопрос журналистов на эту тему. Это решение вызвало резкую критику в политическом и профессиональном сообществе Штатов — там спрогнозировали протесты общества и всего мира, а также опровергли возможности США начать подобные испытания в принципе. Подробнее о том, что заявил Трамп, и какую реакцию это вызвало — в материале URA.RU.

Трамп объявил начало испытаний

Президент США Дональд Трамп объявил о немедленном начале испытаний американского ядерного оружия. Соответствующее распоряжение глава государства дал «министерству войны», сославшись на необходимость обеспечить испытания «на равных основаниях» с другими странами.

«Я поручил министерству войны начать тестировать наше ядерное оружие на равных основаниях. Этот процесс начнется немедленно», — заявил Трамп в своей соцсети Truth Social. Это произошло незадолго до его встречи с главой Китая Си Цзиньпином в городе Пусан (Южная Корея).

В публикации он отметил, что, несмотря на крупнейший в мире ядерный арсенал, США могут столкнуться с конкуренцией со стороны Китая уже в ближайшие пять лет. Также Дональд Трамп утверждает, что другие государства якобы уже реализуют собственные программы ядерных испытаний.

Трамп не прокомментировал свое решение

Трамп поручил «министерству войны» начать испытания ядерного оружия Фото: Official White House / Shealah Craighead

Трамп проигнорировал вопрос о причинах немедленного начала ядерных испытаний. Это произошло во время совместной пресс-конференции лидеров США и Китая, проходившей в Пусане.

Журналисты попросили Трампа разъяснить обстоятельства его распоряжения о старте испытаний, о котором он ранее объявил в своем официальном заявлении. Однако президент ограничился краткой благодарностью прессе.

Опровержение слов президента: у США нет никаких возможностей начать испытания

У Соединенных Штатов отсутствуют технические, военные и политические основания для возобновления испытаний ядерного оружия. Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association, ACA) Дарел Кимбалл в беседе с РИА Новости.

По его словам, подобные испытания не проводились с 1992 года, и в настоящее время нет поводов пересматривать сложившийся мораторий. Кимбалл подчеркнул, что возвращение к подобным мероприятиям потребует значительных временных затрат: по расчетам Ассоциации, Национальному управлению по ядерной безопасности (NNSA) понадобилось бы не менее 36 месяцев только для технической подготовки. Только после трех лет могли быть возобновлены подземные локализованные ядерные испытания на полигоне в Неваде.

Слова Трампа вызовет протест всего мира

Решение Трампа безрассудно и вызовет резкое сопротивление как со стороны самих американцев, так и со стороны союзников страны, подчеркнул Кимбалл. Также это может привести к ответной реакции оппонентов США и подорвать Договор о нераспространении ядерного оружия — ДНЯО.

«Безрассудно объявив о своем намерении возобновить ядерные испытания, он вызовет резкое сопротивление общества Невады и всех союзников США, это может спровоцировать цепную реакцию испытаний противниками США и подорвать Договор о нераспространении ядерного оружия», — заявил исполнительный директор АСА.

США скованы договорами

Международные договоры не дадут США резко начать ядерные испытания Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

США также юридически обязаны выполнять условия Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). На сегодняшний день к нему присоединились почти все страны мира.

«Практически все страны мира присоединились к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года, который Соединенные Штаты, подписав его, юридически обязаны соблюдать. Ни одна страна, кроме Северной Кореи, не проводила испытательных ядерных взрывных испытаний в этом столетии», — подчеркнул Кимбалл.

В Конгресс готовится закон против ядерных испытаний

Конгрессвумен-демократ Дина Титус заявила о намерении внести в Конгресс США законопроект, направленный против решения Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети X, прикрепив ссылку на соответствующую новость о распоряжении президента.