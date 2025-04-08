В ХМАО эпидемия ОРВИ и ковида пошла на спад

В ХМАО снижается уровень заболевания ковидом и ОРВИ
В Югре за минувшую неделю снизилась заболеваемость респираторными инфекциями. ОРВИ упал на 11,6%, а коронавирус на 35,7%, сообщает telegram-канал Роспотребнадзора региона.
«За минувшую неделю 2025 года зарегистрировано 93,4 случая ОРВИ на 10 тыс. населения, что ниже уровня предыдущей недели на 11,6%. Наибольшая заболеваемость отмечается среди детей от нуля до двух лет», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Заболеваемость ковидом упала на 35,7%. Внебольничной пневмонией — на 13,3%.
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