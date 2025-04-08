08 апреля 2025

В ХМАО эпидемия ОРВИ и ковида пошла на спад

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО снижается уровень заболевания ковидом и ОРВИ
В ХМАО снижается уровень заболевания ковидом и ОРВИ Фото:

В Югре за минувшую неделю снизилась заболеваемость респираторными инфекциями. ОРВИ упал на 11,6%, а коронавирус на 35,7%, сообщает telegram-канал Роспотребнадзора региона.

«За минувшую неделю 2025 года зарегистрировано 93,4 случая ОРВИ на 10 тыс. населения, что ниже уровня предыдущей недели на 11,6%. Наибольшая заболеваемость отмечается среди детей от нуля до двух лет», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Заболеваемость ковидом упала на 35,7%. Внебольничной пневмонией — на 13,3%.

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В Югре за минувшую неделю снизилась заболеваемость респираторными инфекциями. ОРВИ упал на 11,6%, а коронавирус на 35,7%, сообщает telegram-канал Роспотребнадзора региона. «За минувшую неделю 2025 года зарегистрировано 93,4 случая ОРВИ на 10 тыс. населения, что ниже уровня предыдущей недели на 11,6%. Наибольшая заболеваемость отмечается среди детей от нуля до двух лет», — сообщается в telegram-канале ведомства. Заболеваемость ковидом упала на 35,7%. Внебольничной пневмонией — на 13,3%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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