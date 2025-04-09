В Челябинске пройдет второй парад дорожной техники

В параде дорожной техники в Челябинске участие примут в полтора раза больше предприятий, чем в 2024 году. Как сообщили URA.RU в Упрдор «Южный Урал», мероприятие пройдет 23 мая на площади Революции.
«Благодаря поддержке губернатора Алексея Текслера, правительства региона и Союза машиностроителей парад обещает быть еще масштабней. Уверен, это событие способно не только показать всю мощь региона в машиностроительной отрасли, но и стать увлекательным мероприятием даже для самого юного посетителя», — заявил URA.RU глава управления Владимир Муравьев.
Как уточнили в Упрдоре, в параде примут участие более 15 предприятий Челябинской области. В планах представить не менее 30 единиц дорожной и коммунальной техники, в числе которой инновационные экземпляры, крупногабаритные машины, краны и мини-тракторы.
Дополнительно развернут зоны челябинского актива «Движения первых» и Челябинского госуниверситета (ЧелГУ), а также откроют «Лабораторию безопасности» от ГАИ. Как уточнили в управлении, в день парада планируют провести закрытый круглый стол, посвященный проблемам отечественного производства и вариантам их решения, а также взаимодействию бизнеса и власти.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!