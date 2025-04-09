В Челябинске пройдет второй парад дорожной техники

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Парад дорожной техники пройдет в Челябинске 23 мая
Парад дорожной техники пройдет в Челябинске 23 мая Фото:

В параде дорожной техники в Челябинске участие примут в полтора раза больше предприятий, чем в 2024 году. Как сообщили URA.RU в Упрдор «Южный Урал», мероприятие пройдет 23 мая на площади Революции.

«Благодаря поддержке губернатора Алексея Текслера, правительства региона и Союза машиностроителей парад обещает быть еще масштабней. Уверен, это событие способно не только показать всю мощь региона в машиностроительной отрасли, но и стать увлекательным мероприятием даже для самого юного посетителя», — заявил URA.RU глава управления Владимир Муравьев.

Как уточнили в Упрдоре, в параде примут участие более 15 предприятий Челябинской области. В планах представить не менее 30 единиц дорожной и коммунальной техники, в числе которой инновационные экземпляры, крупногабаритные машины, краны и мини-тракторы.

Дополнительно развернут зоны челябинского актива «Движения первых» и Челябинского госуниверситета (ЧелГУ), а также откроют «Лабораторию безопасности» от ГАИ. Как уточнили в управлении, в день парада планируют провести закрытый круглый стол, посвященный проблемам отечественного производства и вариантам их решения, а также взаимодействию бизнеса и власти.

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В параде дорожной техники в Челябинске участие примут в полтора раза больше предприятий, чем в 2024 году. Как сообщили URA.RU в Упрдор «Южный Урал», мероприятие пройдет 23 мая на площади Революции. «Благодаря поддержке губернатора Алексея Текслера, правительства региона и Союза машиностроителей парад обещает быть еще масштабней. Уверен, это событие способно не только показать всю мощь региона в машиностроительной отрасли, но и стать увлекательным мероприятием даже для самого юного посетителя», — заявил URA.RU глава управления Владимир Муравьев. Как уточнили в Упрдоре, в параде примут участие более 15 предприятий Челябинской области. В планах представить не менее 30 единиц дорожной и коммунальной техники, в числе которой инновационные экземпляры, крупногабаритные машины, краны и мини-тракторы. Дополнительно развернут зоны челябинского актива «Движения первых» и Челябинского госуниверситета (ЧелГУ), а также откроют «Лабораторию безопасности» от ГАИ. Как уточнили в управлении, в день парада планируют провести закрытый круглый стол, посвященный проблемам отечественного производства и вариантам их решения, а также взаимодействию бизнеса и власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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