В Сургуте резко снизились цены на квартиры

В Сургуте по сравнению с прошлым годом средняя цена на квадратный метр жилья упала почти на 4%, в денежном выражении падение составило в среднем около 4,5 тысяч рублей. Такие данные приводят аналитики компании «Этажи».
«Удельная цена предложения за март 2025 года в среднем составляла 124 691 рублей за квадратный метр. В сравнении с прошлым годом наблюдалось падение на 4 394 рублей за квадратный метр», — следует из аналитики экспертов. Падение средней стоимости квадратного метра на вторичном рынке касается квартир разных конфигураций.
В марте 2024 года удельная цена (округленно) 1-комнатных квартир в Сургуте составляла 136,6 тысяч рублей за квадратный метр, в этом — около 132 тысяч рублей, 2-комнатных — 128 тысяч рублей за квадратный метр — сейчас 124 тысячи рублей. Стоимость квадратного метра в 3-комнатных квартирах в среднем в прошлом году была 123 тысячи рублей за квадратный метр, а в данный момент около 120 тысяч рублей, многокомнатных квартир — примерно 118 тысяч рублей за квадратный метр против 114 тысяч рублей в марте текущего года.
Особенно заметно проявляется тренд на торг: продавцы все чаще готовы уступать в цене. Такая ситуация во многом обусловлена высокой ключевой ставкой, которая уже 20 месяцев остается на двузначном уровне
«Заметно проявляется тренд на торг: продавцы все чаще готовы уступать в цене из-за высокой ключевой ставки. Подобный период стабильной дороговизны заимствований рынок не видел давно», — констатирует руководитель сургутского филиала «Этажей» Константин Сыпко. Цены на вторичное жилье продолжают корректироваться вниз от пиковых значений, достигнутых в конце 2023 года.
Ране URA.RU сообщало, что в ХМАО распродают дачи с домиками ценой в месячную зарплату. В Нижневартовске, например, можно купить дачу с летним домом за 75 тысяч рублей.
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