09 апреля 2025

Петербуржец хотел устроиться на работу, а получил перелом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работодатель с силой открыл дверь, которая неожиданно ударила мужчину
Работодатель с силой открыл дверь, которая неожиданно ударила мужчину Фото:

В Петербурге мужчина хотел устроиться на работу, а получил перелом. Инцидент произошел после увольнения на испытательном сроке. Об этом сообщает 78.ru.

«Алексей (имя изменено) проходил испытательный срок в организации. По истечении трех месяцев его решили уволить. В качестве причины руководство обозначило несоответствующее выполнение обязанностей», — пишет 78.ru. Однако мужчина не согласился с увольнением и выразил свое несогласие руководству, что привело к началу конфликта.

Пытаясь избежать дальнейшей перепалки, мужчина решил покинуть кабинет. Однако, следуя за ним, работодатель с силой открыл дверь, которая неожиданно ударила мужчину. Действие привело к перелому кисти. Пострадавший планирует обратиться в полицию. Согласно информации 78.ru, в компании, где произошел инцидент, сомнительные методы управления персоналом и ведения дел. В организации подделываются тендерные договоры и происходит неподобающее обращение с сотрудниками. Кроме того, другие экс-сотрудники также имели конфликты с работодателем, включая судебные разбирательства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Петербурге мужчина хотел устроиться на работу, а получил перелом. Инцидент произошел после увольнения на испытательном сроке. Об этом сообщает 78.ru. «Алексей (имя изменено) проходил испытательный срок в организации. По истечении трех месяцев его решили уволить. В качестве причины руководство обозначило несоответствующее выполнение обязанностей», — пишет 78.ru. Однако мужчина не согласился с увольнением и выразил свое несогласие руководству, что привело к началу конфликта. Пытаясь избежать дальнейшей перепалки, мужчина решил покинуть кабинет. Однако, следуя за ним, работодатель с силой открыл дверь, которая неожиданно ударила мужчину. Действие привело к перелому кисти. Пострадавший планирует обратиться в полицию. Согласно информации 78.ru, в компании, где произошел инцидент, сомнительные методы управления персоналом и ведения дел. В организации подделываются тендерные договоры и происходит неподобающее обращение с сотрудниками. Кроме того, другие экс-сотрудники также имели конфликты с работодателем, включая судебные разбирательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...