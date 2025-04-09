Петербуржец хотел устроиться на работу, а получил перелом

В Петербурге мужчина хотел устроиться на работу, а получил перелом. Инцидент произошел после увольнения на испытательном сроке. Об этом сообщает 78.ru.
«Алексей (имя изменено) проходил испытательный срок в организации. По истечении трех месяцев его решили уволить. В качестве причины руководство обозначило несоответствующее выполнение обязанностей», — пишет 78.ru. Однако мужчина не согласился с увольнением и выразил свое несогласие руководству, что привело к началу конфликта.
Пытаясь избежать дальнейшей перепалки, мужчина решил покинуть кабинет. Однако, следуя за ним, работодатель с силой открыл дверь, которая неожиданно ударила мужчину. Действие привело к перелому кисти. Пострадавший планирует обратиться в полицию. Согласно информации 78.ru, в компании, где произошел инцидент, сомнительные методы управления персоналом и ведения дел. В организации подделываются тендерные договоры и происходит неподобающее обращение с сотрудниками. Кроме того, другие экс-сотрудники также имели конфликты с работодателем, включая судебные разбирательства.
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