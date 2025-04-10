10 апреля 2025
09 апреля 2025

«Автодор» начал проектирование первого этапа КАД-2 для Петербурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Только на первый этап проекта потребуется около 200 миллиардов рублей
Только на первый этап проекта потребуется около 200 миллиардов рублей Фото:

Государственная компания «Автодор» начала проектирование первого этапа второй кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга КАД-2. Об этом сообщил вице-губернатор города Николай Линченко во время конференции по развитию строительного комплекса региона.

«К проектированию I этапа приступил „Автодор“ — это соединения М11 с Мурманским шоссе и со строительством нового моста через Большую Неву», — рассказал Линченко на конференции. Проект предусматривает значительное улучшение транспортной доступности и снижение нагрузки на существующие дорожные артерии. Новый мост через Неву позволит разгрузить Вантовый мост, который в настоящее время работает на пределе своих возможностей. Кроме того, новая автодорога упростит транзитное движение из Мурманской области в центральные регионы России, минуя центр Петербурга.

Строительство первой очереди КАД-2 планируется завершить в период с 2028 по 2029 годы. По предварительным оценкам, только на первый этап проекта потребуется около 200 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на строительство дорожного полотна и инженерных сооружений, включая мост через Неву. Общая протяженность новой кольцевой дороги составит приблизительно 348 километров. Инициативу по строительству КАД-2 поддержал президент России Владимир Путин, отметив необходимость такого проекта для улучшения транспортной инфраструктуры вокруг крупной агломерации, как Санкт-Петербург.

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Государственная компания «Автодор» начала проектирование первого этапа второй кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга КАД-2. Об этом сообщил вице-губернатор города Николай Линченко во время конференции по развитию строительного комплекса региона. «К проектированию I этапа приступил „Автодор“ — это соединения М11 с Мурманским шоссе и со строительством нового моста через Большую Неву», — рассказал Линченко на конференции. Проект предусматривает значительное улучшение транспортной доступности и снижение нагрузки на существующие дорожные артерии. Новый мост через Неву позволит разгрузить Вантовый мост, который в настоящее время работает на пределе своих возможностей. Кроме того, новая автодорога упростит транзитное движение из Мурманской области в центральные регионы России, минуя центр Петербурга. Строительство первой очереди КАД-2 планируется завершить в период с 2028 по 2029 годы. По предварительным оценкам, только на первый этап проекта потребуется около 200 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на строительство дорожного полотна и инженерных сооружений, включая мост через Неву. Общая протяженность новой кольцевой дороги составит приблизительно 348 километров. Инициативу по строительству КАД-2 поддержал президент России Владимир Путин, отметив необходимость такого проекта для улучшения транспортной инфраструктуры вокруг крупной агломерации, как Санкт-Петербург.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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