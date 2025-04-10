10 апреля 2025
09 апреля 2025

В Ленобласти поймали мигранта, который продавал липовые путевки в США

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина обещал помощь в пересечении границы Мексики и США за финансовое вознаграждение
Мужчина обещал помощь в пересечении границы Мексики и США за финансовое вознаграждение Фото:

В деревне Большие Томики Ленинградской области был задержан гражданин Таджикистана, находящийся в розыске. В Турции он предлагал переправлять людей через границу Мексики в США за 3,7 миллиона. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«27-летнего гражданина Таджикистана взяли 10 апреля в деревне Большие Томики Ломоносовского района. На родине его обвиняют в мошенничестве в крупном размере, милиция Душанбе ищет его с 12 февраля», — пишет АН «Оперативное прикрытие». 

Обвиняемый, находясь в Турции с декабря 2023 года по февраль 2024 года, воспользовался доверием своих соотечественников. Он обещал им помощь в пересечении границы Мексики и США за финансовое вознаграждение. В результате он собрал с земляков 41 000 долларов США (приблизительно 3 700 000 российских рублей), после чего исчез.

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В деревне Большие Томики Ленинградской области был задержан гражданин Таджикистана, находящийся в розыске. В Турции он предлагал переправлять людей через границу Мексики в США за 3,7 миллиона. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «27-летнего гражданина Таджикистана взяли 10 апреля в деревне Большие Томики Ломоносовского района. На родине его обвиняют в мошенничестве в крупном размере, милиция Душанбе ищет его с 12 февраля», — пишет АН «Оперативное прикрытие».  Обвиняемый, находясь в Турции с декабря 2023 года по февраль 2024 года, воспользовался доверием своих соотечественников. Он обещал им помощь в пересечении границы Мексики и США за финансовое вознаграждение. В результате он собрал с земляков 41 000 долларов США (приблизительно 3 700 000 российских рублей), после чего исчез.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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