10 апреля 2025

В Синагоге Петербурга спецпосланнику США вручили мацу и кошерное вино

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Отмечается, что встреча прошла в теплой и доброжелательной атмосфере
Отмечается, что встреча прошла в теплой и доброжелательной атмосфере Фото:

Специальному посланнику из США Стивену Уиткоффу в Большой хоральной Синагоге Петербурга вручили мацу и кошерное вино. Визит был организован в преддверии еврейского праздника Песах, который символизирует свободу и празднуется в память о выходе евреев из Египта. Об этом сообщили в пресс-службе Синагоги.

«В Большой хоральной синагоге Петербурга побывал с визитом специальный посланник президента США Стивен Уиткофф. <…> Главы общины вручили высокому гостю мацу и кошерное вино», — рассказали в пресс-службе Синагоги ТАСС. Помимо этого, председатель общины обсудил с гостем недельную главу Торы и предложил провести пасхальный седер вместе с еврейской общиной.

Отмечается, что встреча прошла в теплой и доброжелательной атмосфере, что способствовало укреплению дружеских связей между участниками. В визите также принимали участие супруга Уиткоффа и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Большая хоральная синагога, открытая в 1893 году, является одной из самых значительных синагог в Европе и важным объектом культурного наследия в России. Она играет ключевую роль в духовной жизни еврейской общины Санкт-Петербурга и служит местом для проведения множества культурных и религиозных мероприятий, включая празднование Песаха.

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Специальному посланнику из США Стивену Уиткоффу в Большой хоральной Синагоге Петербурга вручили мацу и кошерное вино. Визит был организован в преддверии еврейского праздника Песах, который символизирует свободу и празднуется в память о выходе евреев из Египта. Об этом сообщили в пресс-службе Синагоги. «В Большой хоральной синагоге Петербурга побывал с визитом специальный посланник президента США Стивен Уиткофф. <…> Главы общины вручили высокому гостю мацу и кошерное вино», — рассказали в пресс-службе Синагоги ТАСС. Помимо этого, председатель общины обсудил с гостем недельную главу Торы и предложил провести пасхальный седер вместе с еврейской общиной. Отмечается, что встреча прошла в теплой и доброжелательной атмосфере, что способствовало укреплению дружеских связей между участниками. В визите также принимали участие супруга Уиткоффа и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Большая хоральная синагога, открытая в 1893 году, является одной из самых значительных синагог в Европе и важным объектом культурного наследия в России. Она играет ключевую роль в духовной жизни еврейской общины Санкт-Петербурга и служит местом для проведения множества культурных и религиозных мероприятий, включая празднование Песаха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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