В Синагоге Петербурга спецпосланнику США вручили мацу и кошерное вино

Специальному посланнику из США Стивену Уиткоффу в Большой хоральной Синагоге Петербурга вручили мацу и кошерное вино. Визит был организован в преддверии еврейского праздника Песах, который символизирует свободу и празднуется в память о выходе евреев из Египта. Об этом сообщили в пресс-службе Синагоги.
«В Большой хоральной синагоге Петербурга побывал с визитом специальный посланник президента США Стивен Уиткофф. <…> Главы общины вручили высокому гостю мацу и кошерное вино», — рассказали в пресс-службе Синагоги ТАСС. Помимо этого, председатель общины обсудил с гостем недельную главу Торы и предложил провести пасхальный седер вместе с еврейской общиной.
Отмечается, что встреча прошла в теплой и доброжелательной атмосфере, что способствовало укреплению дружеских связей между участниками. В визите также принимали участие супруга Уиткоффа и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Большая хоральная синагога, открытая в 1893 году, является одной из самых значительных синагог в Европе и важным объектом культурного наследия в России. Она играет ключевую роль в духовной жизни еврейской общины Санкт-Петербурга и служит местом для проведения множества культурных и религиозных мероприятий, включая празднование Песаха.
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