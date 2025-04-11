Адвокат экс-замгубернатора ХМАО Шипилова сравнил его этапирование с пытками

Адвокат бывшего первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Шипилова сравнил его этапирование с внесудебными пытками. Такое заявление представитель защиты сделал в ходе заседания о продлении меры пресечения, передает корреспондент URA.RU из зала суда.
«В связи с особенностью работы системы исполнения наказания Тюменской области и ХМАО у нас получается, что мой доверитель курсирует между ИВС, который находится в Ханты-Мансийске, и Тюменью. Я считаю, что он каждый раз со всеми своими вещами переезжает туда-сюда, в „столыпинских вагонах“, по всем правилам пересылки, по всем правилам этапа — это является внесудебным наказанием, внесудебным аналогом пытки», — заявил адвокат политика.
Три адвоката Шипилова пытались добиться его выхода из Тюменского СИЗО. К материалам дела были приобщены характеристики, награды политика, в том числе и от президента России Владимира Путина и главы СК РФ Александр Бастрыкина. Глава Гуманитарного добровольческого корпуса Эдуард Логинов также характеризовал бывшего первого заместителя губернатора с исключительно положительной стороны. Также в суде была обнародована информация о том, как тяжело переживают арест отца дети, особенно младший шестилетний сын.
Однако судья Ханты-Мансийского районного суда Андрей Булыгин не принял эти доводы защиты во внимание. Следователь по особо важным делам Андреев ходатайствовал о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу еще на три месяца, и Шипилов пробудет в СИЗО Тюмени до 12 июля.
Экс-замгубернатора ХМАО Шипилов сделал заявление о деньгах, найденных у него при обыске. Силовики обнаружили в его спортивной сумке 350 тысяч рублей, о которых, по словам политика, он не подозревал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!