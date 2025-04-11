Адвокат экс-замгубернатора ХМАО Шипилова сравнил его этапирование с пытками

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Адвокат Алексея Шипилова заявил, что постоянные конвоирование политика из ХМАО в Тюмень и обратно — это внесудебное наказание, сравнимое с пыткой
Адвокат Алексея Шипилова заявил, что постоянные конвоирование политика из ХМАО в Тюмень и обратно — это внесудебное наказание, сравнимое с пыткой Фото:
новость из сюжета
Силовики задержали бывшего замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова

Адвокат бывшего первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Шипилова сравнил его этапирование с внесудебными пытками. Такое заявление представитель защиты сделал в ходе заседания о продлении меры пресечения, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«В связи с особенностью работы системы исполнения наказания Тюменской области и ХМАО у нас получается, что мой доверитель курсирует между ИВС, который находится в Ханты-Мансийске, и Тюменью. Я считаю, что он каждый раз со всеми своими вещами переезжает туда-сюда, в „столыпинских вагонах“, по всем правилам пересылки, по всем правилам этапа — это является внесудебным наказанием, внесудебным аналогом пытки», — заявил адвокат политика.

Три адвоката Шипилова пытались добиться его выхода из Тюменского СИЗО. К материалам дела были приобщены характеристики, награды политика, в том числе и от президента России Владимира Путина и главы СК РФ Александр Бастрыкина. Глава Гуманитарного добровольческого корпуса Эдуард Логинов также характеризовал бывшего первого заместителя губернатора с исключительно положительной стороны. Также в суде была обнародована информация о том, как тяжело переживают арест отца дети, особенно младший шестилетний сын.

Однако судья Ханты-Мансийского районного суда Андрей Булыгин не принял эти доводы защиты во внимание. Следователь по особо важным делам Андреев ходатайствовал о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу еще на три месяца, и Шипилов пробудет в СИЗО Тюмени до 12 июля.

Экс-замгубернатора ХМАО Шипилов сделал заявление о деньгах, найденных у него при обыске. Силовики обнаружили в его спортивной сумке 350 тысяч рублей, о которых, по словам политика, он не подозревал.

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Адвокат бывшего первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Шипилова сравнил его этапирование с внесудебными пытками. Такое заявление представитель защиты сделал в ходе заседания о продлении меры пресечения, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «В связи с особенностью работы системы исполнения наказания Тюменской области и ХМАО у нас получается, что мой доверитель курсирует между ИВС, который находится в Ханты-Мансийске, и Тюменью. Я считаю, что он каждый раз со всеми своими вещами переезжает туда-сюда, в „столыпинских вагонах“, по всем правилам пересылки, по всем правилам этапа — это является внесудебным наказанием, внесудебным аналогом пытки», — заявил адвокат политика. Три адвоката Шипилова пытались добиться его выхода из Тюменского СИЗО. К материалам дела были приобщены характеристики, награды политика, в том числе и от президента России Владимира Путина и главы СК РФ Александр Бастрыкина. Глава Гуманитарного добровольческого корпуса Эдуард Логинов также характеризовал бывшего первого заместителя губернатора с исключительно положительной стороны. Также в суде была обнародована информация о том, как тяжело переживают арест отца дети, особенно младший шестилетний сын. Однако судья Ханты-Мансийского районного суда Андрей Булыгин не принял эти доводы защиты во внимание. Следователь по особо важным делам Андреев ходатайствовал о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу еще на три месяца, и Шипилов пробудет в СИЗО Тюмени до 12 июля. Экс-замгубернатора ХМАО Шипилов сделал заявление о деньгах, найденных у него при обыске. Силовики обнаружили в его спортивной сумке 350 тысяч рублей, о которых, по словам политика, он не подозревал.
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