«Правильно сделала»: продюсер объяснил, почему исполнительница «Матушки» взвинтила гонорар до 5 млн рублей

Продюсер Дворцов: Куртукова не просто так подняла гонорар до 5 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Татьяна Куртукова повысила свой гонорар в два раза
Татьяна Куртукова повысила свой гонорар в два раза Фото:

Певица Татьяна Куртукова вполне справедливо может поднимать сумму своего гонорара за концерты в два раза. Теперь исполнительница просит за выступление не 2,2, а 5 млн рублей. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил продюсер Сергей Дворцов.

«Это обоснованная сумма гонорара, потому что она наравне с SHAMAN — патриотическая артистка номер один. Ее «Матушка» известна всем, из хита делают мемы, пародии, что прибавляет популярности артистке. Правильно сделала, что подняла гонорар: чем выше статус артиста, его востребованность, тем дороже стоит его выступление. Это показатель ее статуса», — объясняет собеседник агентства.

Дворцов отметил, что сумма гонорара «достается» не полностью артисту. Он делится в том числе и между многочисленной командой, в числе которой не только музыканты, но и менеджеры, администраторы. Что касается того, какие песни исполняет артистка на своих выступлениях, кроме нашумевшего хита — вопрос для широкой публики отрытый. Однако у Татьяны довольно много песен, в том числе и с патриотическим уклоном: «Русская зима», «Я любила сокола», «Ромашка-Василек», «Родники», «Наливное яблочко» и другие. Сейчас такой материал заходит на ура.

Что касается райдера звезды, в нем передвижение на автомобилях «Мерседес», «БМВ», «Генезис» или «Зикра 009». В гримерке у Куртуковой достаточно скромно, но певица требует безупречную чистоту и ненавидит табачный дым.

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Певица Татьяна Куртукова вполне справедливо может поднимать сумму своего гонорара за концерты в два раза. Теперь исполнительница просит за выступление не 2,2, а 5 млн рублей. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил продюсер Сергей Дворцов. Дворцов отметил, что сумма гонорара «достается» не полностью артисту. Он делится в том числе и между многочисленной командой, в числе которой не только музыканты, но и менеджеры, администраторы. Что касается того, какие песни исполняет артистка на своих выступлениях, кроме нашумевшего хита — вопрос для широкой публики отрытый. Однако у Татьяны довольно много песен, в том числе и с патриотическим уклоном: «Русская зима», «Я любила сокола», «Ромашка-Василек», «Родники», «Наливное яблочко» и другие. Сейчас такой материал заходит на ура. Что касается райдера звезды, в нем передвижение на автомобилях «Мерседес», «БМВ», «Генезис» или «Зикра 009». В гримерке у Куртуковой достаточно скромно, но певица требует безупречную чистоту и ненавидит табачный дым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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