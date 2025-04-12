«Правильно сделала»: продюсер объяснил, почему исполнительница «Матушки» взвинтила гонорар до 5 млн рублей

Певица Татьяна Куртукова вполне справедливо может поднимать сумму своего гонорара за концерты в два раза. Теперь исполнительница просит за выступление не 2,2, а 5 млн рублей. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил продюсер Сергей Дворцов.
«Это обоснованная сумма гонорара, потому что она наравне с SHAMAN — патриотическая артистка номер один. Ее «Матушка» известна всем, из хита делают мемы, пародии, что прибавляет популярности артистке. Правильно сделала, что подняла гонорар: чем выше статус артиста, его востребованность, тем дороже стоит его выступление. Это показатель ее статуса», — объясняет собеседник агентства.
Дворцов отметил, что сумма гонорара «достается» не полностью артисту. Он делится в том числе и между многочисленной командой, в числе которой не только музыканты, но и менеджеры, администраторы. Что касается того, какие песни исполняет артистка на своих выступлениях, кроме нашумевшего хита — вопрос для широкой публики отрытый. Однако у Татьяны довольно много песен, в том числе и с патриотическим уклоном: «Русская зима», «Я любила сокола», «Ромашка-Василек», «Родники», «Наливное яблочко» и другие. Сейчас такой материал заходит на ура.
Что касается райдера звезды, в нем передвижение на автомобилях «Мерседес», «БМВ», «Генезис» или «Зикра 009». В гримерке у Куртуковой достаточно скромно, но певица требует безупречную чистоту и ненавидит табачный дым.
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