Зенит подал иск против Кержакова из-за заложенного автомобиля

Приморский суд зарегистрировал иск от ПАО Банк Зенит к известному футболисту Александру Кержакову. Иск касается взыскания на заложенное имущество, а именно на автомобиль AUDI Q3, который ранее был передан в залог банку другим лицом. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
«Приморский районный суд города зарегистрировал иск ПАО Банк Зенит к Александру Кержакову об обращении взыскания на заложенное имущество. Третьим лицом в деле указан Сергей Петухов», — сообщает руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в telegram-канале «ЛЕБЕДИНОЕ озеро».
В декабре 2016 года Петухов получил кредит от банка на сумму 1,5 миллиона рублей для покупки автомобиля AUDI Q3. Для обеспечения возврата кредита был заключен договор залога на данный автомобиль. Однако Петухов испытывал трудности с выплатой кредита, что привело к судебному взысканию долга в 2019 году. После взыскания долга стало известно, что Петухов продал заложенный автомобиль Кержакову.
В связи с этим, банк обратился в суд с требованием об обращении взыскания на автомобиль, который теперь находится в собственности Кержакова, для покрытия оставшейся суммы задолженности Петухова. Банк Зенит, помимо обращения взыскания на автомобиль, также просит суд взыскать с Кержакова расходы по оплате государственной пошлины, которые составляют 30 000 рублей. Дело было зарегистрировано в суде, материалы скоро будут переданы назначенному судье для рассмотрения.
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