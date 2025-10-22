Логотип РИА URA.RU
Названа предварительная причина взрыва на челябинском заводе

Причиной взрыва на заводе в Копейске могли стать нарушения технологии
23 октября 2025 в 01:43
Нарушение технологии могло стать причиной взрыва наа предприятии Копейска (архивное фото)

Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Нарушение технологического процесса могло стать причиной взрыва на предприятии в Копейске (Челябинская область), где погибли четыре человека и получили травмы еще несколько сотрудников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Причина, предварительно, нарушение технологического процесса», — цитирует РИА Новости слова источника в правоохранительных органах. По предварительным данным, в этот момент в смене трудились 20 человек.

Взрывы произошли на предприятии в ночь на 23 октября, после чего начался пожар. Ему присвоен повышенный номер сложности. На месте развернут оперативный штаб, URA.RU ведет трансляцию событий.

Материал из сюжета:

На заводе под Челябинском произошел взрыв

