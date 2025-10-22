Названа предварительная причина взрыва на челябинском заводе
Нарушение технологии могло стать причиной взрыва наа предприятии Копейска (архивное фото)
Фото: Таисия Воронцова © URA.RU
Нарушение технологического процесса могло стать причиной взрыва на предприятии в Копейске (Челябинская область), где погибли четыре человека и получили травмы еще несколько сотрудников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Причина, предварительно, нарушение технологического процесса», — цитирует РИА Новости слова источника в правоохранительных органах. По предварительным данным, в этот момент в смене трудились 20 человек.
Взрывы произошли на предприятии в ночь на 23 октября, после чего начался пожар. Ему присвоен повышенный номер сложности. На месте развернут оперативный штаб, URA.RU ведет трансляцию событий.
