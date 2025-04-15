У актера из «Трудных подростков» заблокировали счета

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета актера Владимира Гарцунова, известного по роли в сериале «Трудные подростки». Причиной блокировки стали накопленные долги по налогам, связанные с его индивидуальным предпринимательством в области исполнительских искусств.
«ФНС заблокировала счета актера „Трудных подростков“ Владимира Гарцунова. Он накопил долгов по налогам», — пишет telegram-канал Shot. Отмечается, актер не уплачивал налоги в течение длительного времени, что привело к начислению пеней и, в конечном итоге, к блокировке всех счетов его ИП. На данный момент он должен 167 тысяч рублей налоговой.
Ранее еще один актер из «Трудных подростков» стоклнулся с проблемами — на этот раз с военкомат. В марте этого года на Глеба Калюжного было заведено уголовное дело за уклонение от призыва. Ему грозило до двух лет лишения свободы, передает RT. По данным telegram-канала Mash, актер даже пытался сымитировать сотрясение мозга, чтобы избежать призыва в армию.
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