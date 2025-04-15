15 апреля 2025

Группы ВСУ уничтожаются при попытке пройти в Белгородскую область

Украинские войска ликвидируются при попытке пройти границу Белгородской области
© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ безуспешно пытаются проникнуть на территорию Белгородской области
ВСУ безуспешно пытаются проникнуть на территорию Белгородской области Фото:
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Попытки украинских сил пересечь границу в Белгородской области успешно пресекаются российскими военными . Подразделения 128-й мотострелковой бригады отражают атаки ВСУ в районе населенного пункта Поповка, сообщает группировка войск «Север».

«На ряде участков госграницы близ населенного пункта Поповка (Белгородская область — ред.) 128-я ОМСБр постоянно отражает наступление групп ВСУ. То есть они (ВСУ — ред.) не оставляют попыток пересечь нашу госграницу», — передает РИА Новости слова источника.

Источник добавил, что украинские группы ликвидируются еще до приближения к государственной границе. Действия бригады эффективно предотвращают любые попытки нарушения рубежей.

Сообщалось, что десятки бойцов ВСУ пошли на прорыв границ Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

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Попытки украинских сил пересечь границу в Белгородской области успешно пресекаются российскими военными . Подразделения 128-й мотострелковой бригады отражают атаки ВСУ в районе населенного пункта Поповка, сообщает группировка войск «Север». «На ряде участков госграницы близ населенного пункта Поповка (Белгородская область — ред.) 128-я ОМСБр постоянно отражает наступление групп ВСУ. То есть они (ВСУ — ред.) не оставляют попыток пересечь нашу госграницу», — передает РИА Новости слова источника. Источник добавил, что украинские группы ликвидируются еще до приближения к государственной границе. Действия бригады эффективно предотвращают любые попытки нарушения рубежей. Сообщалось, что десятки бойцов ВСУ пошли на прорыв границ Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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