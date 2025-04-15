Группы ВСУ уничтожаются при попытке пройти в Белгородскую область

Попытки украинских сил пересечь границу в Белгородской области успешно пресекаются российскими военными . Подразделения 128-й мотострелковой бригады отражают атаки ВСУ в районе населенного пункта Поповка, сообщает группировка войск «Север».
«На ряде участков госграницы близ населенного пункта Поповка (Белгородская область — ред.) 128-я ОМСБр постоянно отражает наступление групп ВСУ. То есть они (ВСУ — ред.) не оставляют попыток пересечь нашу госграницу», — передает РИА Новости слова источника.
Источник добавил, что украинские группы ликвидируются еще до приближения к государственной границе. Действия бригады эффективно предотвращают любые попытки нарушения рубежей.
Сообщалось, что десятки бойцов ВСУ пошли на прорыв границ Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
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