«Русский чудо-доктор»: как челябинский хирург Синяков спас тысячи пленных в лагере смерти. Видео

Челябинский хирург Синяков спас тысячи пленных в лагере смерти

19 апреля 2025 в 14:00 Размер текста - 17 +

Георгий Синяков и после войны продолжал спасать жизни людей Фото: zdrav74.ru © URA.RU новость из сюжета Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне 19 апреля исполняется 122 года со дня рождения врача Георгия Синякова, спасшего в гитлеровском лагере для военнопленных тысячи жизней. Его история кажется невероятной. И еще больше удивительно, что на протяжении многих лет она оставалась неизвестной. «Я многим обязана чудесному русскому доктору Георгию Синякову. Это он спас меня от смерти в концлагере Кюстрин», — рассказала в 1961 году в очерке «Литературной газеты» Герой Советского Союза, летчица Анна Егорова-Тимофеева. Так получила известность история скромного челябинского врача Синякова — URA.RU рассказывает о нем. Испытание на прочность Георгий Синяков родился 19 апреля 1903 года в Воронежской области, окончил медицинский факультет Воронежского университета. 23 июня 1941 года был призван в армию, служил хирургом в медбатальоне на Юго-Западном фронте. 5 октября вместе с ранеными бойцами попал в плен. В Кюстринском лагере, который находился в 90 километрах от Берлина, он был назначен хирургом в лазарет, где прошел «экзамен» на глазах немецких врачей и французских, английских и югославских медиков из числа заключенных, проведя резекцию желудка. Синяков провел множество операций не только пленным, но и немцам. После того, как он спас сына гестаповца, Синяков получил некоторые послабления, в том числе возможность свободно передвигаться по лагерю. Кроме того, он получил усиленный паек, которым делился с ранеными. Живые «трупы» Синяков разработал уникальный способ побега из лагеря. Он учил решившихся на побег пленных имитировать смерть. После имитации смерти «труп» вместе с действительно умершими пленными вывозили и сбрасывали в ров за пределами лагеря. После этого «труп» «воскресал». Карту для сбежавших рисовал капрал Гельмут Чахер, который знал о подпольной работе Синякова и помогал ему. Благодаря этой помощи сбежавшие могли спастись. Среди спасенных Синяковым — 10 советских летчиков, в том числе Анна Егорова, советский солдат еврейского происхождения Илья Эренбург и другие. Чудесное спасение В январе 1945 года, когда советские войска уже приближались к лагерю, часть узников угнали дальше на запад, а группу численностью около 3000 больных и раненых оставили в лагере, где их должны были уничтожить солдаты СС. Синяков через переводчика убедил солдат не уничтожать пленных, и лагерь был оставлен советской армии без единого выстрела. Вскоре в лагерь вошли советские танки, и Синяков организовал в нем полевой госпиталь, за несколько суток прооперировав более 70 танкистов. Победу Георгий Синяков встретил в Берлине, где расписался на стене Рейхстага. Награда не нашла героя В 1946 году Синяков был демобилизован и переехал в Челябинск. После выхода в 1961 году очерка об Анне Егоровой спасенные Синяковым летчики нашли его и пригласили в Москву. На встречу прибыли сотни спасенных врачом бывших узников Кюстрина. Синякова пытались представить к награде, в том числе к званию Героя Советского Союза, однако из-за того, что он был в плену, награда присвоена не была. Памяти врача Синяков до конца дней жил в Челябинске. До 1972 года заведовал хирургическим отделением медсанчасти Челябинского тракторного завода (ныне клиническая горбольница № 8), затем работал ассистентом кафедры факультетской хирургии в Челябинском медицинском институте. В 1961 году был избран депутатом горсовета Челябинска. Получил орден «Знак Почета» и звание Заслуженного врача РСФСР. Умер Георгий Синяков 7 февраля 1978 года. Он похоронен на Успенском кладбище Челябинска. Стенд памяти героического хирурга открыт в музее медицины челябинского медуниверситета. В октябре 2023 года губернатор Алексей Текслер учредил премию имени Георгия Синякова — она вручается медикам за оказание помощи участникам СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

19 апреля исполняется 122 года со дня рождения врача Георгия Синякова, спасшего в гитлеровском лагере для военнопленных тысячи жизней. Его история кажется невероятной. И еще больше удивительно, что на протяжении многих лет она оставалась неизвестной. «Я многим обязана чудесному русскому доктору Георгию Синякову. Это он спас меня от смерти в концлагере Кюстрин», — рассказала в 1961 году в очерке «Литературной газеты» Герой Советского Союза, летчица Анна Егорова-Тимофеева. Так получила известность история скромного челябинского врача Синякова — URA.RU рассказывает о нем. Испытание на прочность Георгий Синяков родился 19 апреля 1903 года в Воронежской области, окончил медицинский факультет Воронежского университета. 23 июня 1941 года был призван в армию, служил хирургом в медбатальоне на Юго-Западном фронте. 5 октября вместе с ранеными бойцами попал в плен. В Кюстринском лагере, который находился в 90 километрах от Берлина, он был назначен хирургом в лазарет, где прошел «экзамен» на глазах немецких врачей и французских, английских и югославских медиков из числа заключенных, проведя резекцию желудка. Синяков провел множество операций не только пленным, но и немцам. После того, как он спас сына гестаповца, Синяков получил некоторые послабления, в том числе возможность свободно передвигаться по лагерю. Кроме того, он получил усиленный паек, которым делился с ранеными. Живые «трупы» Синяков разработал уникальный способ побега из лагеря. Он учил решившихся на побег пленных имитировать смерть. После имитации смерти «труп» вместе с действительно умершими пленными вывозили и сбрасывали в ров за пределами лагеря. После этого «труп» «воскресал». Карту для сбежавших рисовал капрал Гельмут Чахер, который знал о подпольной работе Синякова и помогал ему. Благодаря этой помощи сбежавшие могли спастись. Среди спасенных Синяковым — 10 советских летчиков, в том числе Анна Егорова, советский солдат еврейского происхождения Илья Эренбург и другие. Чудесное спасение В январе 1945 года, когда советские войска уже приближались к лагерю, часть узников угнали дальше на запад, а группу численностью около 3000 больных и раненых оставили в лагере, где их должны были уничтожить солдаты СС. Синяков через переводчика убедил солдат не уничтожать пленных, и лагерь был оставлен советской армии без единого выстрела. Вскоре в лагерь вошли советские танки, и Синяков организовал в нем полевой госпиталь, за несколько суток прооперировав более 70 танкистов. Победу Георгий Синяков встретил в Берлине, где расписался на стене Рейхстага. Награда не нашла героя В 1946 году Синяков был демобилизован и переехал в Челябинск. После выхода в 1961 году очерка об Анне Егоровой спасенные Синяковым летчики нашли его и пригласили в Москву. На встречу прибыли сотни спасенных врачом бывших узников Кюстрина. Синякова пытались представить к награде, в том числе к званию Героя Советского Союза, однако из-за того, что он был в плену, награда присвоена не была. Памяти врача Синяков до конца дней жил в Челябинске. До 1972 года заведовал хирургическим отделением медсанчасти Челябинского тракторного завода (ныне клиническая горбольница № 8), затем работал ассистентом кафедры факультетской хирургии в Челябинском медицинском институте. В 1961 году был избран депутатом горсовета Челябинска. Получил орден «Знак Почета» и звание Заслуженного врача РСФСР. Умер Георгий Синяков 7 февраля 1978 года. Он похоронен на Успенском кладбище Челябинска. Стенд памяти героического хирурга открыт в музее медицины челябинского медуниверситета. В октябре 2023 года губернатор Алексей Текслер учредил премию имени Георгия Синякова — она вручается медикам за оказание помощи участникам СВО.